北科大隆玉科技大樓揭牌 打造產學與終身學習基地

北科大將位於林森北路與北平東路口的新大樓命名為「隆玉科技大樓」，並於昨天揭牌，由創新育成中心及進修部推廣教育中心進駐，將作為產學培育與終身學習的嶄新基地。

台北科技大學今天發布新聞稿指出，為感念北科大名譽博士、美琪瑪董事長嚴隆財對母校的長年捐助，北科大將座落於林森北路與北平東路口的新大樓正式命名為「隆玉科技大樓」，並於昨天舉行落成揭牌典禮。

隆玉科技大樓以捐資興學的精神為起點，展現「創新、溫暖、永續」的願景，騎樓柱體以金屬覆層包覆，光影於其間流動、折射，象徵知識如光般傳遞，科技創新綿延不息；材質上則融合礦物塗料、木質與金屬等原生資源，將冷峻的科技感轉化為溫潤的人文氣息，同時呼應校園推動永續發展的責任。

北科大校長王錫福表示，隆玉科技大樓1樓到3樓為產學合作空間，4樓到7樓為推廣教育中心，8樓到11樓為創新育成中心，希望落實技職教育與終身學習；感謝嚴隆財持續捐助母校建設與藝術品經費，2007年設立「隆玉獎學金」，每年捐贈500萬元扶助清寒學子，並提供化工系系務與教師出國進修研究基金，展現企業家的社會責任，故將新大樓命名隆玉科技大樓。

北科大名譽博士嚴隆財提到，感謝校方從他與夫人名字中各取一字命名新大樓，憶及兒時父親在鐵路局搬運行李，退休後一家遷居簡屋，他就讀台北工專3年皆以腳踏車往返；自己深知教育能翻轉人生，因而創立「隆玉獎學金」，盼減輕學生打工負擔，累積資源、逐夢海外。

根據北科大資料顯示，北科大隆玉科技大樓前身為林森校區「誠樸樓」，原作為國際學生住宿及產學研發辦公空間，使用逾40年後設備漸趨老舊；學校於2018年8月啟動校舍建築更新，2022年6月順利竣工，經裝修完成後正式啟用，並獲綠建築、智慧建築認證。

