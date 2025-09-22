打造學生多元發展舞台 南市技職教育連3年拿全國最高榮譽

教育部的技職教育成果評選出爐，南市連續3年榮獲最高榮譽優等獎，展現技職教育深耕有成。教育局長鄭新輝表示，「千工百業，各得其所」，教育不僅是知識傳授，更應引導學生發掘潛能、適性發展，將持續強化職涯探索推動，協助學生適性發展、發揮長才。

教育局長鄭新輝指出，教育局積極整合技職校院人力與資源，與各校攜手推動多項計畫，包括國中技藝教育課程、國小高年級專科學校與技術型高中參訪、暑期體驗課程、教師增能研習及技職博覽會等，成效顯著。

各公立國中均辦理抽離式技藝教育課程，讓國三學生能提前體驗不同職群。114學年度開設超過200班，累計3875人次參與。全市設有3所區域職業試探與體驗示範中心及1所技職教育推動中心，提供國小高年級學生在電機電子、餐飲、設計、農業、藝術、水產及醫護等領域的體驗機會。113學年度已累計辦理近350場課程，參與人次逾8800人次，幫助學生探索興趣、認識技職教育，作為未來生涯抉擇的重要參考。

「千工百業，各得其所」，教育不僅是知識傳授，更應引導學生發掘潛能、適性發展。有些學生擅長學科學習，有些則適合動手實作，為讓學生擁有更多元的試探與選擇機會，教育局將持續深耕技職教育，幫助學生適才適所，找到屬於自己的未來道路。

