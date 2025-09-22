台科大攜手泰達電子 首開泰國碩士生學程

台灣科技大學產學創新學院近日與台達子公司泰達電子合作，針對泰國優秀學生開設首屆「國際生碩士學位學程計畫」，計畫首年錄取18名學生，由泰達提供全額獎學金、企業實習，並在畢業後保證就業機會。

台科大產創學院整合跨學科的學習與實務應用，開設全英語課程與國際化研究環境，並在生活上提供學生完善支援。今年泰達國際生碩士學位學程計畫共計錄取18位頂尖學生，分別來自泰國朱拉隆功大學、清邁大學及國王科技大學等知名學府，攻讀能源永續科技研究所及人工智慧跨域科技研究所，未來學生完成碩士學位後畢業即就業、逕入泰達就業。

台科大校長顏家鈺在泰國新生開學典禮中強調，「台科大的使命不僅是推動科技進步，更在於支持同學們成為未來工程、技術與管理領域的領導者」，期許新生在快速變動的時代中，能成為產業的中堅力量與重要基石。

泰達人資長黃啟豪表示，泰達持續發展與擴張，投入自動化、能源永續與智慧製造等領域，對於具備專業知識、良好學習能力與國際合作思維的人才需求日益迫切，期望透過與台科大的合作，讓學生在創新且多元的學習環境中，掌握新興技術應用，並培養跨文化溝通與團隊合作能力，進而成為能引領國際的關鍵人才。

台科大產創學院指出，泰達國際生碩士學位學程計畫作為雙方合作的起點，預期未來吸引更多海外大學、企業及國際學生。

台科大表示，此次與泰達攜手開展的國際人才培育計畫，展現台科大在推動永續、能源與人工智慧人才養成上的前瞻布局與國際影響力。期許透過不同跨領域課程設計、企業合作及全英語教學環境，持續吸引來自全球的優秀青年學子。

