快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！第一名被「財氣包圍」：能獲豐厚財富

樹林社宅遭中央取消！ 國土署地質鑽探 龐大營建廢物堆置地底

雙城論壇緩辦 陸委會：「相當意外」 原本今早要發許可證

台科大攜手泰達電子 首開泰國碩士生學程

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台科大校長顏家鈺（下排右中）在泰國新生開學典禮中表示，期許新生在快速變動的時代中，能成為產業的中堅力量與重要基石。圖／台科大提供
台科大校長顏家鈺（下排右中）在泰國新生開學典禮中表示，期許新生在快速變動的時代中，能成為產業的中堅力量與重要基石。圖／台科大提供

台灣科技大學產學創新學院近日與台達子公司泰達電子合作，針對泰國優秀學生開設首屆「國際生碩士學位學程計畫」，計畫首年錄取18名學生，由泰達提供全額獎學金、企業實習，並在畢業後保證就業機會。

台科大產創學院整合跨學科的學習與實務應用，開設全英語課程與國際化研究環境，並在生活上提供學生完善支援。今年泰達國際生碩士學位學程計畫共計錄取18位頂尖學生，分別來自泰國朱拉隆功大學、清邁大學及國王科技大學等知名學府，攻讀能源永續科技研究所及人工智慧跨域科技研究所，未來學生完成碩士學位後畢業即就業、逕入泰達就業。

台科大校長顏家鈺在泰國新生開學典禮中強調，「台科大的使命不僅是推動科技進步，更在於支持同學們成為未來工程、技術與管理領域的領導者」，期許新生在快速變動的時代中，能成為產業的中堅力量與重要基石。

泰達人資長黃啟豪表示，泰達持續發展與擴張，投入自動化、能源永續與智慧製造等領域，對於具備專業知識、良好學習能力與國際合作思維的人才需求日益迫切，期望透過與台科大的合作，讓學生在創新且多元的學習環境中，掌握新興技術應用，並培養跨文化溝通與團隊合作能力，進而成為能引領國際的關鍵人才。

台科大產創學院指出，泰達國際生碩士學位學程計畫作為雙方合作的起點，預期未來吸引更多海外大學、企業及國際學生。

台科大表示，此次與泰達攜手開展的國際人才培育計畫，展現台科大在推動永續、能源與人工智慧人才養成上的前瞻布局與國際影響力。期許透過不同跨領域課程設計、企業合作及全英語教學環境，持續吸引來自全球的優秀青年學子。

能源 台科大 國際生

延伸閱讀

泰國N號房？大學生商場偷拍墜樓亡 搜出9段不雅片稱受網群組威脅

宏全大擴產 Q4不看淡

周湯豪硬著頭皮跳舞台！泰國拍MV動員300人 極限挑戰懼高症

騰雲在泰國設立子公司 海外營收占比積極往五成邁進

相關新聞

台科大攜手泰達電子 首開泰國碩士生學程

台灣科技大學產學創新學院近日與台達子公司泰達電子合作，針對泰國優秀學生開設首屆「國際生碩士學位學程計畫」，計畫首年錄取1...

南科實中攜手成大太空中心挑戰立方衛星計畫 邁向高空科研新紀元

南科實中今早在校園操場舉行一場別開生面的高空探究活動，該校FRC 6998機器人團隊學生自主研發立方衛星，並在成大夏漢民...

技職有藍天！ 新北6國手勇闖國際技能競賽

新北市推動「世界頂尖人才一貫化政策」，展現耀眼成果，今年9月5日至7日舉辦的國手選拔賽中，新北市技職菁英脫穎而出，有6名...

開辦免費課輔班自掏腰包備晚餐、親送學生回家 他獲大愛菁師獎

雲林縣土庫商工教務主任趙偉全從事教職22年，始終把學生的需要放在第一位，為了弱勢孩子，他與同仁無償開辦免費課輔班，陪伴學...

技能競賽表現亮眼！台東公東高工囊刮兩職類正副國手榮耀

甫落幕的「第3屆亞洲技能競賽」及「第48屆國際技能競賽」第二階段國手選拔賽中，台東私立公東高工學生表現亮眼， 門窗、家具...

南應大學服飾系2學生領先各校 獲選亞洲、國際技能賽國手

台南應用科技大學服飾設計管理系學生蕭妤珊、林哲宇參加今年第3屆亞洲技能競賽、明年第48屆國際技能競賽第二階段國手選拔賽，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。