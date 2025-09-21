快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南科實中今早在校園操場舉行一場別開生面的高空探究活動，該校FRC 6998機器人團隊學生自主研發立方衛星，並在成大夏漢民太空科技發展中心協助下，將搭乘探空氣球升空至30公里高空，象徵正式展開科學研究任務。記者萬于甄／攝影
南科實中今早在校園操場舉行一場別開生面的高空探究活動,該校FRC 6998機器人團隊學生自主研發立方衛星,並在成大夏漢民太空科技發展中心協助下,將搭乘探空氣球升空至30公里高空,象徵正式展開科學研究任務。記者萬于甄/攝影

南科實中今早在校園操場舉行一場別開生面的高空探究活動，該校FRC 6998機器人團隊學生自主研發立方衛星，並在成大夏漢民太空科技發展中心協助下，將搭乘探空氣球升空至30公里高空，象徵正式展開科學研究任務，也在太空科技探索領域邁出一步。

南科實中地球科學老師劉昀珊指出，立方衛星計畫最大特色在於完全由學生自主設計與製作，

而衛星將透過氣球載具升空，進入近太空環境進行氣壓、溫度、濕度及高空輻射等科學數據蒐集，培養學生跨領域整合能力，同時實際接觸並體驗從設計、製造、測試到發射的完整衛星工程流程挑戰。

成大夏漢民太空科技發展中心表示，能與高中團隊合作，將前沿太空科技教育向下扎根，意義非凡，相信未來更有助台灣培育新一代航太科技人才；此次由中心主任陳炳志的專業團隊在過程中提供技術指導與安全監測，確保任務順利完成。

FRC 6998團隊學生則興奮的說，能夠親手設計並把自己製作的立方衛星送上高空，是夢想的起點，過程中不僅學到科學與工程，更學會團隊合作與解決問題的精神。另外，校方今也邀集屏科實中共同合作交流，學生都獲益良多，期待未來能在太空研究領域持續深化。

南科實中FRC指導老師蔡汶鴻說，這是該校學生首次將自主設計製作的立方衛星送上高空，後續將持續推動相關課程與研究，期盼每年能完成至少2顆立方衛星太空任務，逐步建立屬於台灣高中生的衛星計畫藍圖。南科實中校長蔡明輝也強調，這項計畫不僅是教育創新的展現，更是推動我國航太科學向下扎根的重要起點。

衛星 太空 科學

相關新聞

南科實中攜手成大太空中心挑戰立方衛星計畫 邁向高空科研新紀元

南科實中今早在校園操場舉行一場別開生面的高空探究活動，該校FRC 6998機器人團隊學生自主研發立方衛星，並在成大夏漢民...

技職有藍天！ 新北6國手勇闖國際技能競賽

新北市推動「世界頂尖人才一貫化政策」，展現耀眼成果，今年9月5日至7日舉辦的國手選拔賽中，新北市技職菁英脫穎而出，有6名...

開辦免費課輔班自掏腰包備晚餐、親送學生回家 他獲大愛菁師獎

雲林縣土庫商工教務主任趙偉全從事教職22年，始終把學生的需要放在第一位，為了弱勢孩子，他與同仁無償開辦免費課輔班，陪伴學...

技能競賽表現亮眼！台東公東高工囊刮兩職類正副國手榮耀

甫落幕的「第3屆亞洲技能競賽」及「第48屆國際技能競賽」第二階段國手選拔賽中，台東私立公東高工學生表現亮眼， 門窗、家具...

南應大學服飾系2學生領先各校 獲選亞洲、國際技能賽國手

台南應用科技大學服飾設計管理系學生蕭妤珊、林哲宇參加今年第3屆亞洲技能競賽、明年第48屆國際技能競賽第二階段國手選拔賽，...

創校史紀錄！永平工商餐飲科誕生2國手 明年出征上海為台爭光

桃園市私立永平工商餐飲科參加第48屆國際技能競賽國手選拔，首次同時誕生2名國手，分別為餐飲服務職類的許佳玉同學及西點製作...

