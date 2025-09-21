南科實中攜手成大太空中心挑戰立方衛星計畫 邁向高空科研新紀元
南科實中今早在校園操場舉行一場別開生面的高空探究活動，該校FRC 6998機器人團隊學生自主研發立方衛星，並在成大夏漢民太空科技發展中心協助下，將搭乘探空氣球升空至30公里高空，象徵正式展開科學研究任務，也在太空科技探索領域邁出一步。
南科實中地球科學老師劉昀珊指出，立方衛星計畫最大特色在於完全由學生自主設計與製作，
而衛星將透過氣球載具升空，進入近太空環境進行氣壓、溫度、濕度及高空輻射等科學數據蒐集，培養學生跨領域整合能力，同時實際接觸並體驗從設計、製造、測試到發射的完整衛星工程流程挑戰。
成大夏漢民太空科技發展中心表示，能與高中團隊合作，將前沿太空科技教育向下扎根，意義非凡，相信未來更有助台灣培育新一代航太科技人才；此次由中心主任陳炳志的專業團隊在過程中提供技術指導與安全監測，確保任務順利完成。
FRC 6998團隊學生則興奮的說，能夠親手設計並把自己製作的立方衛星送上高空，是夢想的起點，過程中不僅學到科學與工程，更學會團隊合作與解決問題的精神。另外，校方今也邀集屏科實中共同合作交流，學生都獲益良多，期待未來能在太空研究領域持續深化。
南科實中FRC指導老師蔡汶鴻說，這是該校學生首次將自主設計製作的立方衛星送上高空，後續將持續推動相關課程與研究，期盼每年能完成至少2顆立方衛星太空任務，逐步建立屬於台灣高中生的衛星計畫藍圖。南科實中校長蔡明輝也強調，這項計畫不僅是教育創新的展現，更是推動我國航太科學向下扎根的重要起點。
▪史上最長寒假來了！台大等8校最早12月中開始 「一連放65天」
▪多名考生撲空氣炸！托福考場時間地點全改「台中變新竹」僅公告未通知
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言