技職有藍天！ 新北6國手勇闖國際技能競賽

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
智光商工網頁技術國手林碩斌從區賽佳作到正選，過程經歷低潮卻沒放棄。圖／新北市教育局提供
智光商工網頁技術國手林碩斌從區賽佳作到正選，過程經歷低潮卻沒放棄。圖／新北市教育局提供

新北市推動「世界頂尖人才一貫化政策」，展現耀眼成果，今年9月5日至7日舉辦的國手選拔賽中，新北市技職菁英脫穎而出，有6名正取國手與6名備取獲選，將代表台灣出征11月登場的第3屆亞洲技能競賽，及2026年第48屆國際技能競賽

正取選手包括商務軟體設計的新北高工呂治寬、汽車板金的南強工商呂彥均、網頁技術的智光商工林碩斌、自主移動機器人的樟樹國際實中林鑠亦、泰山高中蔡明成，以及網頁技術青少年組的新北高工高繼翊。這是選手長期努力的成果，更展現新北技職教育深耕的厚實實力。

新北教育局表示，新北自2024年里昂國際技能競賽培育出全國最多7名國手後，今年再度締造佳績，延續「三級培訓制度」成果。從職業試探、專業準備到持續精進，透過「六大策略」－校內選訓、基地訓練、模擬競賽、技能觀摩、延聘金牌教練與出國研習，建立完整支持網絡，為青年技職人才打造直通國際舞台的成功之路。

被譽為「史上最強高中生」的新北高工呂治寬，更締資訊類技能競賽連續4屆最強代表，從國中技藝班啟航，到勇奪商務軟體設計與網頁技術等多項金牌，備戰過程中曾懷疑自己能否站上舞台，最終靠毅力與堅持，證明自己有資格代表台灣。網頁技術國手林碩斌也分享，從區賽佳作到國手正選，過程雖歷經低潮與放棄念頭，但靠著師長支持與自我突破，終於完成夢想。

同樣激勵人心的，還有南強工商呂彥均。兩年前他僅獲備取，選擇從「零基礎」轉戰汽車板金，在不斷練習中磨出實力。他引用老師的一句話「不為失敗找理由，要為成功找方法」，提醒自己持續前進。呂強調，成為國手不只是榮耀，更是責任與使命。

第3屆亞洲技能競賽11月27日至29日首度在台灣登場，新北市號召全市師生一同參與，為國手吶喊加油。展望2026年上海國際技能競賽，新北市也將持續強化培訓，厚植青年技職實力，讓新北技職菁英勇敢逐夢，以專業實力讓世界看見台灣。

新北高工學生呂治寬締造資訊類技能競賽連續4屆最強代表。圖／新北市教育局提供
新北高工學生呂治寬締造資訊類技能競賽連續4屆最強代表。圖／新北市教育局提供
新北南強工商學生呂彥均2年前僅獲備取，他沒有因此放棄。圖／新北市教育局提供
新北南強工商學生呂彥均2年前僅獲備取，他沒有因此放棄。圖／新北市教育局提供

