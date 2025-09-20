開辦免費課輔班自掏腰包備晚餐、親送學生回家 他獲大愛菁師獎

雲林縣土庫商工教務主任趙偉全從事教職22年，始終把學生的需要放在第一位，為了弱勢孩子，他與同仁無償開辦免費課輔班，陪伴學生溫書，還提供晚餐、接送服務；5年前更爭取交通車全額補助，讓全校學生免費搭車通學，確保每個孩子獲得公平學習機會，他對教育的用心投入，獲得第14屆教育大愛菁師獎肯定。

趙偉全曾在北港農工服務，後在土庫商工歷任衛生組長、學務主任、教務主任及代理校長，他說，小時候家中經濟不好，爸爸是泥水工、媽媽在家做代工，他每天放學回家都要在家幫忙做代工，因為想改變家中經濟狀況，加上國、高中階段的數學老師啟蒙，讓他決定投入教育界服務。

他回憶初入校園任教時，深受許多願意無怨付出的老師感動，因而立志「只要學生有需要，就要伸出援手」。11年前他擔任導師時，有學生跑來找他，主動說想升學，但沒有錢補習，希望可以留在學校唸書，晚一點再回家。

當時土庫商工沒有晚自習，為幫助學生，他與校內其他老師一起無償開設免費課後輔導班，輔導學業，還自掏腰包為孩子準備晚餐，下課後更親自送孩子回家。此後課輔班持續運作，如今已有經費挹注並配合交通車服務，每晚仍有30多名學生參與。

趙偉全不僅重視學生的學業成就，更關注學生的身心發展與品格養成，曾有一名行為偏差學生，在校成績不佳，又因爸爸罹癌，影響學習及情緒，在學校發生師生衝突，當時，家長最後的心願是希望孩子能順利畢業，有一技之長，他協助介入輔導，該名孩子不僅順利畢業，也有正當工作，完成爸爸臨終前的心願。

土庫商工校長吳星宏表示，趙偉全主任在學校推動多項創新政策，包括5年前爭取交通車全額補助、設立教育儲蓄專戶等，自發為弱勢學生開設免費課輔班，確保每個孩子都能獲得公平的學習機會，幫助許多學生順利升學，對學生的關懷和對教育的付出，為學校帶來正向的影響。

趙偉全謙稱，能夠獲獎是土商團隊的支持以及學生的信任，每當看到學生克服困難、找到自己的方向，就是他繼續前進的動力。教育工作雖然辛苦，但能參與學生的成長過程，是一件很有意義的事。 雲林縣土庫商工教務主任趙偉全獲得第14屆教育大愛菁師獎肯定，圖為趙偉全（左）與前教育部長吳清基（右）合影。圖／土庫商工提供

