技能競賽表現亮眼！台東公東高工囊刮兩職類正副國手榮耀

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
木工科學生陳亮維在「門窗木工職類」競賽，表現尤為矚目，獲得國手正取名額。圖／公東高工提供
木工科學生陳亮維在「門窗木工職類」競賽，表現尤為矚目，獲得國手正取名額。圖／公東高工提供

甫落幕的「第3屆亞洲技能競賽」及「第48屆國際技能競賽」第二階段國手選拔賽中，台東私立公東高工學生表現亮眼， 門窗、家具木工職類分別獲正取與備取成績，青少年組漆作裝潢職類也獲正取，再次展現該校在專業技能培育上的深厚實力。

校長李恭榮表示，學校長年致力於專業技能培育，並透過產學合作與專業師資，提供學生多元完整的學習環境。此次佳績不僅是對選手努力的肯定，更展現學校在木工、室內設計與裝潢領域的實力。未來，學校將持續秉持「做中學、學中做」的教育理念，將職人精神發揚光大。

公東高工在「第3屆亞洲技能競賽」及「第48屆國際技能競賽」第二階段國手選拔賽成績出爐，門窗木工職類：正取陳亮維、備取劉鑫然；家具木工職類：正取陳祈聖、備取翁碩晟；青少年組漆作裝潢職類：正取黃奕樺。其中，木工科學生陳亮維，表現尤為矚目。

陳亮維回顧備賽歷程時表示，能夠代表學校參加國手選拔，並獲得正取名額，他感到無比榮幸。一路走來雖然辛苦，但這段過程讓他更清楚自己想走的路，也更加堅定投身木工專業的決心，期待未來能在國際舞台上為校爭光。

另在漆作裝潢職類脫穎而出的學生黃奕樺說，自己很榮幸成為漆作裝潢國手，感謝師長的細心指導與家人的支持，他將持續努力精進技藝，期待能為校爭光，並開創自己未來的專業道路。

台東私立公東高工甫落幕的「第3屆亞洲技能競賽」及「第48屆國際技能競賽」第二階段國手選拔賽中，學生表現亮眼。圖／公東高工提供
台東私立公東高工甫落幕的「第3屆亞洲技能競賽」及「第48屆國際技能競賽」第二階段國手選拔賽中，學生表現亮眼。圖／公東高工提供

