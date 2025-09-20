技能競賽表現亮眼！台東公東高工囊刮兩職類正副國手榮耀
甫落幕的「第3屆亞洲技能競賽」及「第48屆國際技能競賽」第二階段國手選拔賽中，台東私立公東高工學生表現亮眼， 門窗、家具木工職類分別獲正取與備取成績，青少年組漆作裝潢職類也獲正取，再次展現該校在專業技能培育上的深厚實力。
校長李恭榮表示，學校長年致力於專業技能培育，並透過產學合作與專業師資，提供學生多元完整的學習環境。此次佳績不僅是對選手努力的肯定，更展現學校在木工、室內設計與裝潢領域的實力。未來，學校將持續秉持「做中學、學中做」的教育理念，將職人精神發揚光大。
公東高工在「第3屆亞洲技能競賽」及「第48屆國際技能競賽」第二階段國手選拔賽成績出爐，門窗木工職類：正取陳亮維、備取劉鑫然；家具木工職類：正取陳祈聖、備取翁碩晟；青少年組漆作裝潢職類：正取黃奕樺。其中，木工科學生陳亮維，表現尤為矚目。
陳亮維回顧備賽歷程時表示，能夠代表學校參加國手選拔，並獲得正取名額，他感到無比榮幸。一路走來雖然辛苦，但這段過程讓他更清楚自己想走的路，也更加堅定投身木工專業的決心，期待未來能在國際舞台上為校爭光。
另在漆作裝潢職類脫穎而出的學生黃奕樺說，自己很榮幸成為漆作裝潢國手，感謝師長的細心指導與家人的支持，他將持續努力精進技藝，期待能為校爭光，並開創自己未來的專業道路。
▪校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成教師惡夢
▪北模作文題目「我的媽媽是代理孕母」挨轟 新北教育局：非統一命題
▪碩六畢不了業？國立碩士生點1重要關鍵 過來人狂點頭吐辛酸
▪友人女兒棄北一女唸大安高工 網紅曝1原因：未來更有優勢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言