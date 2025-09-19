南應大學服飾系2學生領先各校 獲選亞洲、國際技能賽國手

台南應用科技大學服飾設計管理系學生蕭妤珊、林哲宇參加今年第3屆亞洲技能競賽、明年第48屆國際技能競賽第二階段國手選拔賽，從分區賽、全國賽一路到國手選拔，領先全台各校脫穎而出，以第一、二名成績獲選正取、備取國手，將代表台灣參加這兩項重要國際賽。

校方表示，勞動部勞動力發展署署長黃齡玉昨天頒獎表揚，展現該校師生團隊專業實力與培訓成果。

蕭妤珊表示，因為還有畢業製作，僅能以暑假兩個月時間訓練，但過往比賽經驗成為她堅實的基礎，「最大的挑戰是如何比上一次進步，改正自己作品的瑕疵。」她感謝學校提供材料與補助，讓比賽準備過程更順利，並期許自己更加努力，準備迎接亞洲賽與國際賽。

獲選備取國手的林哲宇則分享，備賽過程中曾因設計遭指導老師退件，每次從頭開始過程感覺艱辛，但在老師與系主任的鼓勵下，他逐漸學會修正與成長。他很感謝老師們長期以來的支持與陪伴。

指導老師鄢思宜表示，從分區賽、全國賽一路到國手選拔，長達8至10個月高強度訓練，對師生是一場「馬拉松」。學生每天利用空檔時間密集訓練，備賽過程需要極大的體力、耐力與專注力。

鄢思宜指出，訓練涵蓋打版、立裁、縫製與設計，最大挑戰在時間管理與心理壓力。為此她特別安排系統化訓練，設定短期目標並進行模擬比賽，幫助學生逐步提升臨場應變能力與穩定度。

她感性說，能陪伴學生走過這段難得歷程，「我心中充滿感動與感謝。」她說，這是學生、學校資源、系主任與全系老師團隊支持的美好結果，也非常感謝勞動部勞動力發展署桃竹苗分署協助培訓。

服飾設計管理系主任林妙姿表示，師生齊心突破挑戰，感謝學校全力支持學生勇敢追夢，實質的補助讓師生能安心練習、持續精進，學生選手從分區賽到全國賽，努力不懈與再修正，最終達成目標，「這是實踐技職教育的最佳典範。」

校長劉修祥表示，台南應用科技大學的人才培育重視「自主學習、多元跨域、創新思考、實務技能與國際視野」，透過比賽訓練與教育實踐，讓學生能在國際舞台上展現專業能量，持續為臺灣爭光。

校方表示，面對即將到來的亞洲技能競賽與國際技能競賽，師生團隊將持續強化創意設計、打版及高難度工藝的能力，結合業界資源，打造兼具美感與專業的作品，讓學生能在世界舞台勇敢綻放。 南應大學服飾系學生蕭妤珊（左二）、林哲宇（右）獲選亞洲、國際技能競賽正、備取國手。圖／校方提供 南應大學服飾系學生蕭妤珊（右）獲選亞洲、國際技能競賽國手。圖／校方提供

