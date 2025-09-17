創校史紀錄！永平工商餐飲科誕生2國手 明年出征上海為台爭光

桃園市私立永平工商餐飲科參加第48屆國際技能競賽國手選拔，首次同時誕生2名國手，分別為餐飲服務職類的許佳玉同學及西點製作職類的沈承祐同學，不僅創下校史新紀錄，也見證台灣餐飲技職教育逐步走向國際。

許佳玉歷經52至55屆全國技能競賽、2次國手選拔共8場比賽的累積實力，最終勇奪餐飲服務職類國手資格。她坦言，這份榮耀是對長期努力與自我堅持的肯定，並感謝學校師生的伴隨和鼓勵，她將於11月代表台灣出征亞洲技能競賽，在台北南港展覽館與各國好手一較高下。

沈承祐則靠著第54屆全國技能競賽西點製作職類銅牌佳績，取得國手選拔資格，在團隊指導下持續追求卓越，最終晉身國手。他坦言初次面對高壓與複雜作品設計時曾有退卻念頭，所幸有老師及學長姐的暖心協助，讓他更體悟團隊力量。2人將於明年9月共同代表台灣，出征上海舉辦的第48屆國際技能競賽，展現技職之光。

永平工商表示，2名學生的成功，不僅是個人努力的結晶，更凝聚了永平工商全體師生的心力，學校背後提供完善設備、專業訓練場地及最堅實後盾，董事長與校長也全程關心與鼓勵，讓學生能無後顧之憂地追逐夢想。這份來自學校的扎實支撐，是推動沈承祐、許佳玉邁向國手的最重要力量來源。

永平工商說，此次雙料佳績，不僅為校史寫下新頁，更象徵台灣餐飲技職教育正在邁向國際舞台。沈承祐與許佳玉都表示，能代表台灣參賽是至高榮耀也是責任，未來將持續精進技能，期望在世界賽場上為國爭光，展現台灣年輕世代的專業與熱情。

