致理科大推一班一職涯師 獲頒績優職輔學校金等獎

教育部今天公布114年大專校院職涯輔導成果評選結果，致理科技大學推動「一班一職涯師」，建構3階段的輔導機制，與上千家企業合作，榮獲「績優職輔學校」金等獎。

教育部今天發布新聞稿指出，「114年大專校院職涯輔導成果評選」經激烈角逐，最終10所績優學校與17名傑出職輔人員脫穎而出。

其中致理科技大學推動「一班一職涯師」制度，近半數教職員具職涯輔導專業證照；並獨創生涯、職涯與學涯「三涯一體」適性學習輔導，建構初、中、高3階段輔導機制。

致理科大也與企業簽訂「就業守護神」，打造「實習即就業」實務養成路徑，113學年度涵蓋1006家企業。另外，也推動終身導師輔導，為學生在校及畢業後各階段提供全方位職涯輔導。

「傑出職輔人員教學類」金等獎得主之一的台南應用科技大學助理教授許維玿，以就業門診與職涯諮詢，引導學生自我探索、盤點優勢，從履歷診斷到面試模擬，全方位打造職場即戰力。

「傑出職輔人員行政類」金等獎得主之一的成功大學生涯發展與就業輔導組長陳孟莉，打造一站式的學職涯規劃系統，串連學生選課、社團、工讀、獎助學金、實習及就業資訊，並提供線上履歷與面試指導。

教育部指出，除了各大專提供的協助，青年發展署也提供多元的職涯輔導措施，鼓勵青年學子探索自我、累積專業技能，詳情可參考青年職涯輔導資訊平台。

