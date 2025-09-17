國際技能競賽代表出爐 高雄樹德家商同班雙國手受矚目

在多數人仍以升學為教育主流時，技職體系卻默默耕耘，培養出能在國際舞台發光的專業人才。高雄市樹德家商今年再創佳績，美容科與烘焙食品科學生脫穎而出，獲得參加第3屆亞洲技能競賽及第48屆國際技能競賽的代表權，其中美容科同一班級誕生「雙國手」，在台灣教育界十分罕見。

美容科學生林怡萱，以沉著與精準完成美髮７大高難度項目，從燙染、接髮到男士剪髮修鬍，作品兼具速度與美感。她從國三開始參賽，4年來歷經失敗與淚水，最終以堅毅登上國手舞台。指導老師曾素美說，她把淚水轉化為能量，證明努力會綻放成果。

另一位同班同學葉正堂則在彩繪指甲、睫毛嫁接、新娘妝等８項目中展現細膩專業，身為男性跨足美容領域，他勇敢面對外界質疑，將壓力轉化為動力，最終奪下國手資格。指導老師陳冠妤讚美說，他的成功，是突破性別框架與堅持夢想的最佳例子。

「同班雙國手」，不僅是難得紀錄，更是技職教育深耕多年的成果展現。除了美容科，烘焙食品科也傳來捷報。首屆畢業生林裕憲，在高雄餐旅大學進修後返母校接受訓練，在師資共同指導下日夜苦練，成功奪下麵包製作國手資格，他說，能從母校出發，再走向國際舞台，是夢想實現最珍貴的見證。

樹德家商校長陳清美表示，美容科雙國手的誕生，不只是個人成就，更是學校師生群體努力的結晶，樹德長期深耕美容美髮領域，打造完整的培訓環境，她強調，這次成果再次印證技職教育務實致用價值。

陳清美說，少子化與升學主義下，技職教育常被低估，但樹德家商的成果證明，技職路徑不僅能讓學生找到熱情，更能站上國際舞台，展現台灣專業實力，未來將繼續用心、專業培訓選手上，鼓勵學生勇於追夢，在世界舞台上發光發熱。 樹德家商美容科學生林怡萱以沉著與精準完成美髮７大高難度項目。記者郭韋綺／攝影 烘焙食品科林裕憲在高雄餐旅大學進修後返母校接受訓練，奪下國手資格。記者郭韋綺／翻攝

