快訊

斑馬線爛20年！他噴「1圖案」抗議 坑洞48小時神速消失

周五上午9時21分收到國家級警報別慌 模擬「規模8.5強震」防災演練

雙颱即將生成接力影響台灣 氣象署示警下周恐有中颱威脅 風雨熱區曝

聽新聞
0:00 / 0:00

國際技能競賽代表出爐 高雄樹德家商同班雙國手受矚目

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
樹德家商美容科葉正堂在彩繪指甲、睫毛嫁接、新娘妝展現細膩專業。記者郭韋綺／攝影
樹德家商美容科葉正堂在彩繪指甲、睫毛嫁接、新娘妝展現細膩專業。記者郭韋綺／攝影

在多數人仍以升學為教育主流時，技職體系卻默默耕耘，培養出能在國際舞台發光的專業人才。高雄市樹德家商今年再創佳績，美容科與烘焙食品科學生脫穎而出，獲得參加第3屆亞洲技能競賽及第48屆國際技能競賽的代表權，其中美容科同一班級誕生「雙國手」，在台灣教育界十分罕見。

美容科學生林怡萱，以沉著與精準完成美髮７大高難度項目，從燙染、接髮到男士剪髮修鬍，作品兼具速度與美感。她從國三開始參賽，4年來歷經失敗與淚水，最終以堅毅登上國手舞台。指導老師曾素美說，她把淚水轉化為能量，證明努力會綻放成果。

另一位同班同學葉正堂則在彩繪指甲、睫毛嫁接、新娘妝等８項目中展現細膩專業，身為男性跨足美容領域，他勇敢面對外界質疑，將壓力轉化為動力，最終奪下國手資格。指導老師陳冠妤讚美說，他的成功，是突破性別框架與堅持夢想的最佳例子。

「同班雙國手」，不僅是難得紀錄，更是技職教育深耕多年的成果展現。除了美容科，烘焙食品科也傳來捷報。首屆畢業生林裕憲，在高雄餐旅大學進修後返母校接受訓練，在師資共同指導下日夜苦練，成功奪下麵包製作國手資格，他說，能從母校出發，再走向國際舞台，是夢想實現最珍貴的見證。

樹德家商校長陳清美表示，美容科雙國手的誕生，不只是個人成就，更是學校師生群體努力的結晶，樹德長期深耕美容美髮領域，打造完整的培訓環境，她強調，這次成果再次印證技職教育務實致用價值。

陳清美說，少子化與升學主義下，技職教育常被低估，但樹德家商的成果證明，技職路徑不僅能讓學生找到熱情，更能站上國際舞台，展現台灣專業實力，未來將繼續用心、專業培訓選手上，鼓勵學生勇於追夢，在世界舞台上發光發熱。

樹德家商美容科學生林怡萱以沉著與精準完成美髮７大高難度項目。記者郭韋綺／攝影
樹德家商美容科學生林怡萱以沉著與精準完成美髮７大高難度項目。記者郭韋綺／攝影
烘焙食品科林裕憲在高雄餐旅大學進修後返母校接受訓練，奪下國手資格。記者郭韋綺／翻攝
烘焙食品科林裕憲在高雄餐旅大學進修後返母校接受訓練，奪下國手資格。記者郭韋綺／翻攝

舞台 成功 夢想 國手

延伸閱讀

天下最新調查 陳其邁施政滿意度六都第一

兆豐證進駐高雄資管專區

高雄輕軌列車出車禍 機車騎士疑違規左轉肇事

海外升學熱度不減！高雄美國學校大學博覽會 逾60名校齊聚

相關新聞

國際技能競賽代表出爐 高雄樹德家商同班雙國手受矚目

在多數人仍以升學為教育主流時，技職體系卻默默耕耘，培養出能在國際舞台發光的專業人才。高雄市樹德家商今年再創佳績，美容科與...

友人女兒棄北一女唸大安高工 網紅曝1原因：未來更有優勢

很多學生在選學校時，會考慮到名校、好科系等等，不過日前電商網紅「486先生」陳延昶透露，他有位醫生朋友的女兒，分數可以進北一女，但後來選填大安高工，他分析「現在很多工作可以被AI取代，與其讀明星高中，不如選高職或技專」。

台灣科研實力發光 龍華科大勇奪美國金牌獎

2025年美國創新發明展（American Invention Innovation Expo, San Diego，USA）日前盛大舉行，吸引全球頂尖人才與企業共襄盛舉。

攜手友嘉、16校 虎科大培育工具機人才

台灣工具機人才需求日增，虎尾科技大學與友嘉集團、勞動力發展署及全台包括新北高工、虎尾農工等16所高工職，昨天簽訂策略聯盟...

美和科大社工系嘉義班首次開班 50名額滿招

美和科技大學社會工作系首次到嘉義開班，開出名額50人即滿招，嘉義班第一屆新生座談會，副校長鍾紹熙說，嘉義班成立，也呼應地...

48屆國際技能競賽國手名單出爐 二林工商寫創校紀錄3人錄取

我國勞動力發展署技能檢定中心公告第48屆國際技能競賽國手名單，國立二林工商寫下創校以來同時3名二林商工學子錄取國手的新紀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。