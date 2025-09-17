國際技能競賽代表出爐 高雄樹德家商同班雙國手受矚目
在多數人仍以升學為教育主流時，技職體系卻默默耕耘，培養出能在國際舞台發光的專業人才。高雄市樹德家商今年再創佳績，美容科與烘焙食品科學生脫穎而出，獲得參加第3屆亞洲技能競賽及第48屆國際技能競賽的代表權，其中美容科同一班級誕生「雙國手」，在台灣教育界十分罕見。
美容科學生林怡萱，以沉著與精準完成美髮７大高難度項目，從燙染、接髮到男士剪髮修鬍，作品兼具速度與美感。她從國三開始參賽，4年來歷經失敗與淚水，最終以堅毅登上國手舞台。指導老師曾素美說，她把淚水轉化為能量，證明努力會綻放成果。
另一位同班同學葉正堂則在彩繪指甲、睫毛嫁接、新娘妝等８項目中展現細膩專業，身為男性跨足美容領域，他勇敢面對外界質疑，將壓力轉化為動力，最終奪下國手資格。指導老師陳冠妤讚美說，他的成功，是突破性別框架與堅持夢想的最佳例子。
「同班雙國手」，不僅是難得紀錄，更是技職教育深耕多年的成果展現。除了美容科，烘焙食品科也傳來捷報。首屆畢業生林裕憲，在高雄餐旅大學進修後返母校接受訓練，在師資共同指導下日夜苦練，成功奪下麵包製作國手資格，他說，能從母校出發，再走向國際舞台，是夢想實現最珍貴的見證。
樹德家商校長陳清美表示，美容科雙國手的誕生，不只是個人成就，更是學校師生群體努力的結晶，樹德長期深耕美容美髮領域，打造完整的培訓環境，她強調，這次成果再次印證技職教育務實致用價值。
陳清美說，少子化與升學主義下，技職教育常被低估，但樹德家商的成果證明，技職路徑不僅能讓學生找到熱情，更能站上國際舞台，展現台灣專業實力，未來將繼續用心、專業培訓選手上，鼓勵學生勇於追夢，在世界舞台上發光發熱。
▪北模作文題目「我的媽媽是代理孕母」挨轟 新北教育局：非統一命題
▪每天苦讀卻只上私大…她求問頂大生讀書祕訣 過來人曝差別
▪友人女兒棄北一女唸大安高工 網紅曝1原因：未來更有優勢
▪教師節快樂！不只有假放 國教署發國立學校教師1000元敬師禮金
▪缺人缺到「誰都得頂上」？教師荒亂象：跨科教學、課表亂排成師惡夢
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言