虎科大與廣達合作 「生活畫市集」12校巡迴展出

虎尾科技大學與廣達文教基金會推動「游於藝」計畫，以「生活畫市集嬉遊千年風俗藝術」為主題於雲林12所學校巡迴展出，讓觀眾自漢代市集畫卷一路走進當代台灣庶民場景。

虎尾科大今天發布新聞稿表示，「游於藝」計畫迄今邁入第18年，在雲林地區累計展出177場展覽，吸引近23萬人次參觀。今年展覽以虎尾科大為巡迴首站在今天舉辦啟動儀式，未來一年將陸續至在地11所中小學展出，讓藝術教育向下扎根。

廣達文教基金會藝文處協理吳宛娟表示，本次展覽跳脫以藝術史介紹藝術家的框架，採議題式策展，以「生活畫市集」為主題，從食衣住行育樂連結孩子的生活，讓他們透過日常可見的地方產業，體會日常生活也能成為藝術元素，去更加認識在地文化。

虎科大副校長陳大正表示，藝術並非是高高在上，應該是更貼近生活與人群，此次展覽主題「市集」也是最能夠表現一座城市實際環境的場域，同時也是人情文化與社會脈動的縮影。

陳大正指出，展覽規劃4大展區「熱鬧市集開市啦」、「新奇有趣在這裡」、「張燈結綵慶佳節」與「漫遊市集尋寶趣」，共展出作品23件，包含漢代市場畫磚拓本、宋代名畫家張擇端「清明上河圖」與台灣現代重要畫家李石樵作品「市場口」等經典作品。

展覽自即日起至9月29日於虎尾科大綜三館一樓展出，後續將巡迴至古坑國中小、嘉興國小、公誠國小、雲林國小、豐安國小、斗六國小、廣興國小、元長國小、新生國小、中正國小與崙背國小。

