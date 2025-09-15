友人女兒棄北一女唸大安高工 網紅曝1原因：未來更有優勢

很多學生在選學校時，會考慮到名校、好科系等等，不過日前電商網紅「486先生」陳延昶透露，他有位醫生朋友的女兒，分數可以進北一女，但後來選填大安高工，他分析「現在很多工作可以被AI取代，與其讀明星高中，不如選高職或技專」。

486先生在臉書發文表示，他懂為什麼現在的小孩跟父母，會放棄北一女，改報名大安高工，因為現在是AI的時代，會有越來越多工作被AI取代，因此「如果孩子選錯未來方向，畢業或許是失業的開始」。他解釋，現在美國也掀起「放棄名校、投身技職」的潮流，不只是因學費高昂或傳統學歷貶值，更關鍵在於AI快速取代單一技術型、重邏輯低人際的白領職業，例如基礎程式設計、行政、數據輸入等。科技業者的家長反而建議孩子發展「不可替代」技能，像水電工、機械、技術承包等，以及需要高度創意與人際互動的專業。在美國，甚至有名校學生因擔心被AI取代，索性提前離校或另尋職技訓練。

486先生接著指出，因為AI浪潮改變台灣家長、學生的思維，很多孩子即使分數夠讀第一志願，也開始選擇高職甚至技專，因為「一技之長」跟「跨領域能力」更具有競爭力。文末他也表示，AI讓很多白領職缺大幅減少，真正難以取代的是跨學科融合人文與技術、人際關係、專業談判與複雜現場操作能力。他以中小企業老闆的立場來看，認為未來職場最重要的人才反而變成，需要解決實際問題的「T型人才」（既懂技術又懂創意、人際等）、高度創造力和整合力以及持續學習與適應變革的能力。

最後他分享，自己女兒擔心AI會取代原本專業領域，所以畢業後打算再唸國際貿易，認為跟人談判、商品進出口與銷售的能力，受到AI衝擊比較小，兒子則是原本進修藝術設計，後來決定加上心理學，對未來就職更保險。

文章曝光後，許多網友表示「自己的未來自己決定，父母從旁協助」、「選擇自己所愛科系，愛自己所選學校這絕對正確」、「486先生的兒子女兒非常有想法」、「面對AI浪潮，所謂的技多不壓身，擁有技術確實會對未來幫助很大」。

