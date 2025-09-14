苗栗高商學生作品「蝶」揭示毒品侵蝕 獲反毒影音金獎

苗栗高商多媒體設計科學生林子筠創作影像作品「蝶」，透過蝴蝶化為灰燼的意象，揭示毒品侵蝕靈魂的過程，獲得教育部「我的未來我作主」反毒反霸凌影音創作賽高中組金獎。

苗栗高商臉書發文表示，教育部舉行「我的未來我作主」反毒反霸凌影音創作競賽，分為「反毒」與「反霸凌」2個主題，共徵得278件作品，共有36件作品入圍，選出18件作品角逐金獎，林子筠獲金獎。

林子筠接受中央社記者訪問表示，她長期關注反毒及反霸凌的公益議題，也透過影像創作喚起更多學生、家長等對此的重視，這次她創作「蝶」的影片作品，呈現主角從首次吸食到反覆墮落的過程。

她指出，藉此象徵飛舞的蝴蝶逐漸化為灰燼，代表純潔靈魂的腐蝕與自我迷失，但這並非是對墮落的浪漫化，而是一種揭示，顯示毒品往往不是單純的叛逆，而是無聲的求救。

林子筠表示，影片期望喚起觀者對身邊脆弱聲音的傾聽與理解，而毒品帶來的傷害是不可逆的，甚至無法撫平內心的痛苦，反而讓人一步步沉淪，最終將被黑暗吞噬，再也無法自拔。

苗栗高商指出，林子筠熱衷影像創作，並自編自導作品，展現跨域整合與協調能力，此成果不僅凸顯林子筠的努力，也展現苗商對校園反毒、反霸凌的重視，未來將持續推動相關工作。

