攜手友嘉、16校 虎科大培育工具機人才

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
虎尾科技大學擁有先進的設備，進一步深化的高職端，將來策略聯盟期許透過競賽、職場實習，提升學生實作與研發能力。記者蔡維斌／翻攝
虎尾科技大學擁有先進的設備，進一步深化的高職端，將來策略聯盟期許透過競賽、職場實習，提升學生實作與研發能力。記者蔡維斌／翻攝

台灣工具機人才需求日增，虎尾科技大學友嘉集團、勞動力發展署及全台包括新北高工、虎尾農工等16所高工職，昨天簽訂策略聯盟合作意向書，未來3年將建立工具機技術專才培育平台，從大學端深化到高工職校，打造實習媒合、業界指導、技能競賽到實務訓練一條龍，滿足產業需求。

虎科大校長張信良表示，產學策略聯盟逐年擴增，2015年成立以來從6所學校發展至11所，如今再擴至16所，顯示這項人才培育模式已獲肯定，不僅有助於工具機技術專才的養成，也可擴大學術研究資源整合的影響力，對國內工具機產業升級與永續更是一大助力。

友嘉集團董事長黃威翌期盼透過資源共享與整合，持續強化產業競爭力；勞發署雲嘉南分署長劉邦棟說，台灣工具機產業不斷往高階設備方向發展，因應國際局勢的多變，人才培育、技術提升和創新突破，更形重要。

虎科大表示，未來3年除由友嘉提供最新技術設備和經驗，融入教學課程中。學習與業界同步的知識，縮小學用落差；學生更有機會到友嘉甚至到義大利德國等海外據點實習；同時強化師資培訓，舉辦全國性工業類實作競賽，提供學生舞台，讓業界直接發掘潛力人才，打造人才培育一條龍。

16校為新北高工、木柵高工、新竹高工、台中高工、埔里高工、草屯商工、彰師附工、秀水高工、員林農工、西螺農工、虎尾農工、嘉義高工、新營高工、北門高工、成大南工及高雄高工

策略聯盟簽訂後，首場全國工業類科實作競賽將於10月16、17日展開，為業界舉才踏出第1步。

德國 實習 友嘉 工具機 義大利 高雄高工 木柵高工 虎尾科技大學

