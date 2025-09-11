因應台灣工具機升級 虎科大、友嘉和16所高工MOU共育人才

台灣工具機人才需求日增，虎尾科大與友嘉集團、勞動力發展署及全台包括新北高工、虎尾農工等16所高工職，今天簽訂策略聯盟合作意向書，未來3年將建立工具機技術專才培育平台，從大學端深化到高工職校，打造實習媒合、業界指導、技能競賽到實務訓練一條龍，無縫接軌滿足產業需求。

這也是雲林縣推動產學合作規模最大的一次，除了虎科大、友嘉集團與雲嘉南分署，新北高工、木柵高工、新竹高工、台中高工、埔里高工、草屯商工、彰師附工、秀水高工、員林農工、西螺農工、虎尾農工、嘉義高工、新營高工、北門高工、成大南工及高雄高工等16所技職校也共同簽署。

虎科大校長張信良表示，這項產學策略聯盟也隨著產業實際需求逐年擴增，104年成立以來從6所學校發展至11所，如今再擴增至16所，顯示這項人才培育模式已獲肯定，不僅有助於工具機技術專才的養成，也可擴大學術研究資源整合的影響力，對國內工具機產業升級與永續更是一大助力。

友嘉集團董事長黃威翌除歡迎新成員的加入，並期盼透過資源共享與整合，持續強化我國產業競爭力，攜手邁向更高價值的未來。勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟也說，台灣工具機產業多年來不斷往高階設備方向發展，為因應國際局勢的多變，面對不穩定的市場變化，人才培育，技術提升和創新突破，更形重要。

虎科大表示，未來3年除由友嘉提供最新技術設備和經驗，融入教學課程中。學習與業界同步的知識，縮小學用落差；學生更有機會到友嘉甚到義大利、德國等海外據點實習；同時除了強化師資培訓，並共同舉辦全國性工業類實作競賽，提供學生展現技能的舞台，讓業界直接發掘潛力人才，等同打造人才培育一條龍的合作模式。

因此，這項策略聯盟簽訂後，首場全國工業類科實作競賽將於10月16、17日展開，為業界舉才踏出第1步。

