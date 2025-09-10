美和科大社工系嘉義班首次開班 50名額滿招

快訊

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
美和科技大學社會工作系首次到嘉義開班，開出名額50人即滿招。圖／美和科大提供
美和科技大學社會工作系首次到嘉義開班，開出名額50人即滿招，嘉義班第一屆新生座談會，副校長鍾紹熙說，嘉義班成立，也呼應地方需求，期盼能培育更多具人文關懷與專業能力的社工人才，投入社會服務領域，勉勵新生勇於面對挑戰，善用學校資源。

社工系主任李昭憲說，課程設計兼顧理論與實務，透過多元實習場域，讓學生在地方社會紮根，提升專業能力與服務效能，他也提到師生間互動是學習重要基礎，相信該班在導師樓家祺支持與陪伴下能順利完成學業，並以所學的專業知能，服務社會，成為專業助人工作者。

美和科大進修部主任陳志明勉勵，進修學習需更高自律與毅力，期盼大家堅持初衷，平衡學業與工作，最終在完成學位同時，養成專業素養與助人使命感，送給所有同學兩個「心」，「安心」與「放心」，請同學「安心」求學，請「放心」交給學校。

美和科技大學表示，持續強化社工教育，透過專業課程與在地實踐，培養兼具專業知識與社會關懷優秀人才，回應社會需求。

