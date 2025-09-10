48屆國際技能競賽國手名單出爐 二林工商寫創校紀錄3人錄取
我國勞動力發展署技能檢定中心公告第48屆國際技能競賽國手名單，國立二林工商寫下創校以來同時3名二林商工學子錄取國手的新紀錄，展現厚植技職教育實力的成果。
第48屆國際技能競賽國手選拔決賽，5日至7日在台中市多個場地和學校舉辦，比賽結束公布結果，二林工商「全壘打」，室內空間設計科學生莊玉雪、今年錄取雲林科技大學的校友漆作裝潢職種洪錦瑋、就讀雲科大二年級砌磚職種校友施勝華都錄取國手。
莊玉雪是校史上第一位錄取國手的在學學生，升上高二時的她決定競賽職種從漆作裝潢轉換到展示設計，「一開始真的很不安，因為漆作裝潢同學已累積經驗，而我從零開始。」今天她坦言抉擇大膽且充滿風險的，展場規畫與細節處理需要兼顧設計感與實務操作，遠比想像中艱難，因她想證明女生在技職領域也能發光，「雖然辛苦但現在知道這是我做過最對的決定。」
洪錦瑋在準備比賽期間面臨升學與競賽的雙重壓力，很怕無法兼顧課業和訓練，最後在師長與家人鼓勵下選擇用更嚴謹的時間管理來完成任務，除了晚上，假日幾乎留在實習工廠練習。「很累，但值得。」他說，能當選國手都要感謝是二林工商師長和一起打拚的隊友，「沒有他們，我不可能走到今天。」
砌磚職種施勝華假日回二林工商訓練；他說，很多人覺得大學生回高中練習很辛苦，但「這裡有最熟悉的夥伴和支持。」對他來講母校不僅是起點，更是夢想起飛原點，高中老師始終把他當自家學生給予指導與鼓勵，讓他把心力全放在泥砂與磚塊間，追求毫米不差的精準度。
實習主任黃秋柑表示，錄取選手的學生不是靠天分得獎，而是一步一腳印累積出來的實力。設科主任黃晨琬說，展示設計、漆作裝潢與砌磚這三個職類極度考驗耐心與技術，學生必須在高度壓力下保持專注與穩定，能成為國手代表不不僅技術成熟，也具備優秀心理素質。
「孩子用專業與毅力，證明技職教育的價值與未來性。」校長丁志昱與有榮焉地表示，3名學生錄取國手是二林工商榮耀時刻，既是個人努力成果更是學校團隊長年耕耘的結晶，從學生努力的心路歷程看到技職教育的真實價值，也就是夢想沒有捷徑，唯有堅持不懈才能站上最高峰。
▪葉丙成回台大授課管制升級！駐警隊守門口 學生進教室需「雙重認證」
▪繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖
▪ 處理強酸廢液冒白煙！中興大學又爆實驗室意外 緊急疏散上百人
▪「最佳辯士」高中生遭5校取消資格 他曝原要重考 35天後考上成大醫
▪彰化高中冷氣電費「1分鐘1元」惹議 校方認疏失急調整並補償
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言