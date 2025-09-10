48屆國際技能競賽國手名單出爐 二林工商寫創校紀錄3人錄取

我國勞動力發展署技能檢定中心公告第48屆國際技能競賽國手名單，國立二林工商寫下創校以來同時3名二林商工學子錄取國手的新紀錄，展現厚植技職教育實力的成果。

第48屆國際技能競賽國手選拔決賽，5日至7日在台中市多個場地和學校舉辦，比賽結束公布結果，二林工商「全壘打」，室內空間設計科學生莊玉雪、今年錄取雲林科技大學的校友漆作裝潢職種洪錦瑋、就讀雲科大二年級砌磚職種校友施勝華都錄取國手。

莊玉雪是校史上第一位錄取國手的在學學生，升上高二時的她決定競賽職種從漆作裝潢轉換到展示設計，「一開始真的很不安，因為漆作裝潢同學已累積經驗，而我從零開始。」今天她坦言抉擇大膽且充滿風險的，展場規畫與細節處理需要兼顧設計感與實務操作，遠比想像中艱難，因她想證明女生在技職領域也能發光，「雖然辛苦但現在知道這是我做過最對的決定。」

洪錦瑋在準備比賽期間面臨升學與競賽的雙重壓力，很怕無法兼顧課業和訓練，最後在師長與家人鼓勵下選擇用更嚴謹的時間管理來完成任務，除了晚上，假日幾乎留在實習工廠練習。「很累，但值得。」他說，能當選國手都要感謝是二林工商師長和一起打拚的隊友，「沒有他們，我不可能走到今天。」

砌磚職種施勝華假日回二林工商訓練；他說，很多人覺得大學生回高中練習很辛苦，但「這裡有最熟悉的夥伴和支持。」對他來講母校不僅是起點，更是夢想起飛原點，高中老師始終把他當自家學生給予指導與鼓勵，讓他把心力全放在泥砂與磚塊間，追求毫米不差的精準度。

實習主任黃秋柑表示，錄取選手的學生不是靠天分得獎，而是一步一腳印累積出來的實力。設科主任黃晨琬說，展示設計、漆作裝潢與砌磚這三個職類極度考驗耐心與技術，學生必須在高度壓力下保持專注與穩定，能成為國手代表不不僅技術成熟，也具備優秀心理素質。

「孩子用專業與毅力，證明技職教育的價值與未來性。」校長丁志昱與有榮焉地表示，3名學生錄取國手是二林工商榮耀時刻，既是個人努力成果更是學校團隊長年耕耘的結晶，從學生努力的心路歷程看到技職教育的真實價值，也就是夢想沒有捷徑，唯有堅持不懈才能站上最高峰。 國立二林工商學生莊玉雪是創校以來第一位錄取國手的在學學生。圖／二林工商提供 錄取漆作裝潢職種國手的洪錦瑋感謝國立二林工商栽培。圖／二林工商提供

