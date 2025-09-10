成績亮眼！台東高商這兩班56人共獲144張丙級技術士證照
國立台東高級商業職業學校觀光事業科3年級學生在2個學年度的技能檢定中表現亮眼，2班共56位學生合計考取144張丙級技術士技能檢定證照，平均每位學生擁有2.57張證照，其中林孜穎總共考取了4張證照，展現專業實力與勤學成果。
校長林明錚表示，榮耀的背後除是學生們的努力與堅持，也是教學團隊無私奉獻與悉心指導。學生們在各年級循序漸進累積多元專業技能，一年級即考取旅館客房服務丙級證照，打下觀光專業基礎。二年級進一步挑戰餐飲服務及飲料調製職類，強化餐旅專業能力。三年級則專注備考統測，為升學做好準備，同時鞏固前2年的專業學習成果。
觀光事業科3年級學生在2個學年度的技能檢定中表現亮眼，2班共56位學生合計考取144張丙級技術士技能檢定證照，平均每位學生擁有2.57張證照，其中林孜穎的學習歷程特別令人印象深刻，她充分利用學校提供的多元選修課程，進行跨域學習，成功將觀光餐旅專業技能與資訊科技能力結合。
她表示，她高一、高二總共考取了4張丙級證照，分別是旅館客房服務、餐飲服務、飲料調製和電腦軟體應用。而後面2張證照是連續兩天考的，雖然準備上會比較匆促，但只要願意跟著老師的腳步慢慢學、認真準備，其實要考過並非難事。
觀光科主任陳淑娟表示，她期許學生們在接下來的1年，能持續努力備考統測，並將證照所代表的專業能力與自信心，延伸至升學與未來職場的挑戰。希望全體3年級學生在明年畢業時，能以更加成熟、自信的姿態，迎接人生新的階段。
▪葉丙成回台大授課管制升級！駐警隊守門口 學生進教室需「雙重認證」
▪繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖
▪ 處理強酸廢液冒白煙！中興大學又爆實驗室意外 緊急疏散上百人
▪「最佳辯士」高中生遭5校取消資格 他曝原要重考 35天後考上成大醫
▪彰化高中冷氣電費「1分鐘1元」惹議 校方認疏失急調整並補償
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言