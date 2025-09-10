美和科大護理師國考全國排名第2 她沒補習...考前只靠這招
美和科大護理系應屆畢業生通過護理師國考比率近8成，護理科鄭怡娟今年護理師國考獲全國第二，她分享說，沒有補習，感謝學校考前最後一學期安排「護理國考證照輔導」，系統性課程與重點精華提醒，另外平日打工賺學費生活費，申請學校「特斯拉充電計畫」獎學金，讓她考前專心投入備考。
鄭怡娟說，她沒有參加校外補習，但深知若僅靠自己複習，容易陷入迷茫，學校在考前最後一學期安排「護理國考證照輔導」，系上安排校內外教師提供各科複習課程，協助掌握核心知識，衝刺階段則針對命題趨勢與答題技巧進行點撥。
鄭怡娟表示，系統性課程與重點精華結合，有限時間達到最大效益，「跟著老師建議複習進度，感受到對各科掌握度提升」，她平常利用課餘打工賺取學費及生活費，正苦惱工作與課業找到平衡經濟壓力，學校提供「特斯拉充電計畫」獎學金的資助，讓考前幾個月全力投入備考，取得好成績的關鍵因素。
美和科大護理系主任蔡玲君說，系上提供「護理國考證照輔導」與「特斯拉充電計畫」獎學金，積極取與屏東縣內醫院合作，像是與屏東基督教醫院產學合作，爭取資源提供系上證照輔導策略的支持。
美和科大校長王建臺指出，美和科大重視學生專業能力培養，護理系是重點發展科系，為提升國考通過率，師資團隊持續投入心力，規畫衝刺課程、提供個別化輔導。針對經濟與文化不利學生，提供協助，其中「特斯拉充電計畫」獎學金是學校高教深耕計畫，完善就學協助機制，幫助學生安心續學。
▪葉丙成回台大授課管制升級！駐警隊守門口 學生進教室需「雙重認證」
▪繁星遭撤錄取！台中女學霸被證實考回台大醫 美照曝光2萬人朝聖
▪ 處理強酸廢液冒白煙！中興大學又爆實驗室意外 緊急疏散上百人
▪「最佳辯士」高中生遭5校取消資格 他曝原要重考 35天後考上成大醫
▪彰化高中冷氣電費「1分鐘1元」惹議 校方認疏失急調整並補償
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言