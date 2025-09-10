快訊

美和科大護理師國考全國排名第2 她沒補習...考前只靠這招

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
美和科大護理科鄭怡娟今年護理師國考考取全國第二獲榜眼，學校頒發獎學金5萬元。圖／美和科大提供
美和科大護理科鄭怡娟今年護理師國考考取全國第二獲榜眼，學校頒發獎學金5萬元。圖／美和科大提供

美和科大護理系應屆畢業生通過護理師國考比率近8成，護理科鄭怡娟今年護理師國考獲全國第二，她分享說，沒有補習，感謝學校考前最後一學期安排「護理國考證照輔導」，系統性課程與重點精華提醒，另外平日打工賺學費生活費，申請學校「特斯拉充電計畫」獎學金，讓她考前專心投入備考。

鄭怡娟說，她沒有參加校外補習，但深知若僅靠自己複習，容易陷入迷茫，學校在考前最後一學期安排「護理國考證照輔導」，系上安排校內外教師提供各科複習課程，協助掌握核心知識，衝刺階段則針對命題趨勢與答題技巧進行點撥。

鄭怡娟表示，系統性課程與重點精華結合，有限時間達到最大效益，「跟著老師建議複習進度，感受到對各科掌握度提升」，她平常利用課餘打工賺取學費及生活費，正苦惱工作與課業找到平衡經濟壓力，學校提供「特斯拉充電計畫」獎學金的資助，讓考前幾個月全力投入備考，取得好成績的關鍵因素。

美和科大護理系主任蔡玲君說，系上提供「護理國考證照輔導」與「特斯拉充電計畫」獎學金，積極取與屏東縣內醫院合作，像是與屏東基督教醫院產學合作，爭取資源提供系上證照輔導策略的支持。

美和科大校長王建臺指出，美和科大重視學生專業能力培養，護理系是重點發展科系，為提升國考通過率，師資團隊持續投入心力，規畫衝刺課程、提供個別化輔導。針對經濟與文化不利學生，提供協助，其中「特斯拉充電計畫」獎學金是學校高教深耕計畫，完善就學協助機制，幫助學生安心續學。

美和科大護理科鄭怡娟（左）今年護理師國考考取全國第二獲榜眼，校長王建臺頒發獎學金5萬元。圖／美和科大提供
美和科大護理科鄭怡娟（左）今年護理師國考考取全國第二獲榜眼，校長王建臺頒發獎學金5萬元。圖／美和科大提供

補習 護理師 獎學金

美和科大護理師國考全國排名第2 她沒補習...考前只靠這招

美和科大護理系應屆畢業生通過護理師國考比率近8成，護理科鄭怡娟今年護理師國考獲全國第二，她分享說，沒有補習，感謝學校考前...

