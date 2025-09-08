快訊

選前公布民調違反選罷法 羅智強：合理性與比例應重新檢視

公東高工研發多功能衣架 美AII達文西發明展奪金

中央社／ 台東縣8日電

公東高工機械科與室內空間設計科學生，共同研發出兼具創意與實用的「多功能衣架」，在2025美國AII達文西國際發明展脫穎而出，榮獲金牌，為台灣技職教育爭光。

美國AII達文西國際發明展由美國南猶他大學、全美創新發明學會主辦，是國際重要發明品媒合及交流平台。今年公東高工室內空間設計科學生張子婷、王傑宏、曾詩桓及機械科學生陳柏佟、龐堃岐共同合作，研發多功能衣架獲得金牌，師生同感榮耀。

校長李恭榮表示，這次獲獎不僅是對學生努力的肯定，更是學校強調跨領域學習成果的展現。學生們不只在專業技術上精進，更學會如何團隊合作、溝通協調與資源整合，這些都是未來進入社會極為重要的能力。

指導老師謝甄芸指出，能與來自各國的創新作品同場競技並脫穎而出，展現出台灣技職學生不輸國際的實力。學生們在過程中經歷挑戰、磨合與突破，最終以團隊精神創造佳績，這份榮耀屬於整個學校。

謝甄芸表示，在現代小空間的居住環境中，常面臨衣物掛不夠、收不齊、分類亂、收納占空間等問題；這款衣架重新設計結構，結合多用途掛勾與快速收合機構，有效節省時間與空間。

這次得獎作品由機械科學生憑藉精準的加工技術與模型製作能力，確保作品穩定性與耐用性；室內空間設計科學生則發揮設計思維與美感，將實用功能與外觀造型結合。透過無數次腦力激盪與討論，歷經多次試作與失敗，終於成功研發出符合需求、操作便捷的創新產品。

公東高工表示，學校持續推動跨群，鼓勵學生以不同專業視角合作，培養解決問題能力與創新思維。期盼未來能有更多作品站上國際舞台，讓世界看見台灣技職教育的亮眼成果，也希望這份榮耀能激勵更多年輕學子，勇於嘗試、突破自我。

科學 美國

延伸閱讀

肺癌篩檢發現7公分大腫瘤 達文西機器人手術隔天就出院

店王台中新光三越9月底復業！爆紅醫師揭：背後「精心布局」

店王台中新光三越9月底復業！爆紅醫師揭：背後「精心布局」

從水電工之子到AI博士 他持12張技術士證照獲頒技職之光

相關新聞

南開科大長照南向專班 培訓越南生補人力缺口

南開科技大學為因應高齡化及長照人力不足，115學年度將開設「新南向產學合作國際專班」，培育長期照護專業人才；專班鎖定越南...

國中時期積怨 高職男剛入學…把女學生叫出教室打鼻青臉腫

屏東一所高職昨天發生男學生毆打女學生案件，造成女生頭部受傷嚴重，學校啟動校安通報機制，並通知雙方家長到校共同協助處理，後...

弘光科大克服異地困境 勇奪日本國際餐飲挑戰賽15金2銀1銅

弘光科技大學代表台灣參加2025日本國際亞洲餐飲挑戰賽（JIAFBC），共有6位教師與8位學生參賽，一口氣勇奪15金、2...

解自然科師資荒 專技教師擬放寬

全國教師荒嚴重，受到ＡＩ、半導體高薪磁吸效應影響，自然、科技與ＳＴＥＭ領域教師的招聘尤其困難。教育部近日預告修法，擬放寬...

專技教師擬放寬…校長協會：吸納人才 首要調薪

為了舒緩教師荒，教育部擬放寬「專技教師」制度，不過全國校長協會質疑，現在教師的薪資待遇就已聘不到人了，同樣條件下恐怕還是...

不參加私人課程不教？ 名校烘焙國手老師遭質疑 校方調查

台中市一所私立高中餐飲科陳姓女老師被指雖身為學校老師，但對於技能競賽的拉糖項目教學，卻要學生參加她在校外開設的烘焙工作室...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。