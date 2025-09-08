公東高工研發多功能衣架 美AII達文西發明展奪金

公東高工機械科與室內空間設計科學生，共同研發出兼具創意與實用的「多功能衣架」，在2025美國AII達文西國際發明展脫穎而出，榮獲金牌，為台灣技職教育爭光。

美國AII達文西國際發明展由美國南猶他大學、全美創新發明學會主辦，是國際重要發明品媒合及交流平台。今年公東高工室內空間設計科學生張子婷、王傑宏、曾詩桓及機械科學生陳柏佟、龐堃岐共同合作，研發多功能衣架獲得金牌，師生同感榮耀。

校長李恭榮表示，這次獲獎不僅是對學生努力的肯定，更是學校強調跨領域學習成果的展現。學生們不只在專業技術上精進，更學會如何團隊合作、溝通協調與資源整合，這些都是未來進入社會極為重要的能力。

指導老師謝甄芸指出，能與來自各國的創新作品同場競技並脫穎而出，展現出台灣技職學生不輸國際的實力。學生們在過程中經歷挑戰、磨合與突破，最終以團隊精神創造佳績，這份榮耀屬於整個學校。

謝甄芸表示，在現代小空間的居住環境中，常面臨衣物掛不夠、收不齊、分類亂、收納占空間等問題；這款衣架重新設計結構，結合多用途掛勾與快速收合機構，有效節省時間與空間。

這次得獎作品由機械科學生憑藉精準的加工技術與模型製作能力，確保作品穩定性與耐用性；室內空間設計科學生則發揮設計思維與美感，將實用功能與外觀造型結合。透過無數次腦力激盪與討論，歷經多次試作與失敗，終於成功研發出符合需求、操作便捷的創新產品。

公東高工表示，學校持續推動跨群，鼓勵學生以不同專業視角合作，培養解決問題能力與創新思維。期盼未來能有更多作品站上國際舞台，讓世界看見台灣技職教育的亮眼成果，也希望這份榮耀能激勵更多年輕學子，勇於嘗試、突破自我。

商品推薦