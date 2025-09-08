影／開學日弘光學生抽祝福 30祝福小禮物贈給挑戰能力的人

弘光科技大學今天開學，學務處辦理「開學升級祝福」活動，學校吉祥物「弘光獵鷹」人偶在弘學舍大門現身迎接學生到校，學生抽選專業能力、戀愛能力、社交能力、早睡早起能力4種「升級祝福」，也送出獵鷹吊飾等祝福禮物。

現場活動主持人解說，抽中專業能力，擁有如期畢業不延畢力；抽中戀愛能力，獲得戀愛腦波力；抽中社交能力，I人變E人，擁有校園隨機打招呼力；抽中早睡早起能力，獲得不可能任務力、夜貓子逆轉力。開學這天獲得吉祥物祝福，可以能力大升級，果然吸引許多學生接受祝福升級。

抽到「社交能力」的一名新生說，他在MBTI人格測驗中屬於I人，不善於社交及和人說話，真的很需要社交能力升級。一名學生抽到「早睡早起能力」，旁邊的同學開玩笑說，這是不可能的任務，他今天早上能這麼早到學校來，不是早起，而是還沒睡。

「開學升級祝福」活動共有三場次，除了今天早上8時至8時30分在弘學舍大門舉辦，8日、9日中午12時至12時30分，在L棟7-11前廣場辦理二場，每場次準備30個祝福小禮物，包含吉祥物獵鷹吊飾，送給參加活動的前30名學生。

學務長陳志鳴表示，「弘光獵鷹」是學校吉祥物，象徵弘光科大所培育出的人才走在時代尖端，擁有迅速確實的行動力、專業敏銳的就業力、引領趨勢的自信力。今年特別透過輕鬆有趣的方式，為新生及升上大二、大三、大四的學生帶來升級祝福。

陳志鳴說，他觀察發現，近年來的學生經歷疫情戴口罩、線上教學，加上手機不離身，許多學生不太敢面對面和同學、老師說話，社交溝通能力有待加強，確實需要社交能力升級的祝福。暑假不用上課，許多學生習慣晚睡早起，也有不少學生是夜貓子，開學後早上要起床上第一堂課有點難，這項升級祝福應該很實用。 弘光科技大學今天開學，學務處辦理「開學升級祝福」活動，學校吉祥物「弘光獵鷹」人偶在弘學舍大門現身迎接學生到校。記者游振昇／攝影

