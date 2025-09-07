曾是最年輕「女裝職類國手」 葉怡君培訓金牌選手奪5金
曾以19歲創下最年輕「女裝職類國手」紀錄的三民家商服裝科教師葉怡君，不吝傳承自身經驗，至今培訓出多名國手，已獲得至少5面國內外競賽金牌，獲選教育家人物典範。
教育部今天發布新聞稿指出，國中時因常與朋友外出導致父母擔憂，葉怡君便向母親表達想學車縫的心願，承諾若能擁有縫紉機，會專注學習，沒想到真的收到一台當時價格不菲的手提縫紉機。
在母親鼓勵下，葉怡君選擇就讀高職服裝科，被選上參加技能競賽後，從零開始訓練，幾乎每天從早上7點練到深夜12點，甚至夢中都在縫衣；但憑藉毅力與實力，19歲葉怡君創下最年輕女裝職類國手紀錄，並在國際女裝職類競賽勇奪銀牌，之後更保送台灣師範大學。
投身教職後開始參與選手培訓的葉怡君認為，訓練訣竅關鍵在於「選才」，第一步是觀察學生基本功，是否具備「耐心」是成為優秀選手不可或缺特質；當學生遇到問題時，她不會立即給出解答，而是鼓勵他們先反思、嘗試解決，當學生嘗試過後仍無法突破時，她才會介入。
葉怡君坦言，訓練過程中，她是非常嚴格的，雖希望學生能自我要求、力求完美，但也會依照學生狀況調整訓練方式，確保跟得上進度；她認為，沒有絕對適用的訓練模式，因此會提前模擬參賽情境，打造「無人協助」環境，訓練學生在壓力下獨立思考、解決問題的能力。
另外，觀察細膩的葉怡君，也能從學生的動作、態度與進度中察覺壓力變化，適時轉變角色，從嚴格的教練變為傾聽的朋友，以關心代替指導，避免選手賽前陷入缺乏信心的死胡同，透過鼓勵並協助學生釐清問題，幫助他們找回「對」的感覺。
為了不耽誤備賽進度，無論學生多晚在通訊軟體上留言，她總是第一時間回覆；透過傳承自身經驗，葉怡君至今培訓出多名國手，已獲得至少5面國內外競賽金牌，不居功的她說，自己只是努力「推」著學生不斷往前走。
