南開科大長照南向專班 培訓越南生補人力缺口

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南開科大與南投醫院合作，將培訓外籍生為長照照護專業人才，滿足國內長照人力需求。圖／南投醫院提供
南開科大與南投醫院合作，將培訓外籍生為長照照護專業人才，滿足國內長照人力需求。圖／南投醫院提供

南開科技大學為因應高齡化長照人力不足，115學年度將開設「新南向產學合作國際專班」，培育長期照護專業人才；專班鎖定越南專科畢業生，協助取得照服員證照與華語文能力測驗A2級，並安排至長照機構實習，畢業後投入職場。

校長江昭龍為此率團隊拜訪衛福部南投醫院，與院長洪弘昌就合作達成初步共識，盼打造產學合作與國際教育兼具新模式。

陳姓長照業者說，外籍學生透過中文課程，能更順暢地克服語言障礙，了解文化差異與工作責任界線，填補人力不足。在學校與醫療院所的實務培訓下，他們在醫療常識與專業技巧上都累積豐富經驗，投入照護工作後可達到事半功倍的效果，為長者提供更優質的服務。

江昭龍表示，配合新南向及移民政策，教育部鼓勵技職校院招收來自新南向國家的學生，尤其長照領域人力需求迫切，南開科大長照系將於115學年度開設四技與二技專班，鎖定越南專科畢業生，協助取得照服員證照與華語文能力測驗A2級，安排至長照機構實習，畢業投入職場，補充人力缺口。

洪弘昌指出，照服員是醫療團隊與病患家屬的重要後援，對獨居患者或家屬無法陪病時尤其關鍵。南投醫院推動「住院友善照護服務」，並參與健保署「住院整合照護服務試辦計畫」，導入照服員共聘、一對多服務模式。他期盼專班學生未來能留任，為醫院注入年輕活力。

南投縣長照需求持續上升，全縣約1萬多名長者需要不同程度的照護，但合格照服員人力僅能滿足約7成，部分偏鄉甚至更為吃緊。另，全台照服員超過9萬人，仍低於推估需求的12萬人。縣府雖推動「社區整合型服務中心」及「長照小站」，仍面臨人力不足困境。地方人士認為，若外籍學生能在地留任，將對中部長照服務助益甚大。

長照 照服員 教育部 高齡化 衛福部 長期照護

