國中時期積怨 高職男剛入學…把女學生叫出教室打鼻青臉腫

屏東一所高職昨天發生男學生毆打女學生案件，造成女生頭部受傷嚴重，學校啟動校安通報機制，並通知雙方家長到校共同協助處理，後續除協助受傷學生就醫，並進行輔導，也將依校規處理。

有網友在Threads上PO文及照片指出，一名女學生被同校的男學生打到臉整個腫起來，痛批男學生「太惡劣」，竟把女生打成這個麼嚴重，不少網友也為女學生打抱不平，不過後來PO文及照片都已刪除。

據了解，兩名學生都是新生，國中時期就有積怨，升上高職後就讀不同科，也在不同棟樓上課。昨天男學生下課後經過女學生教室，把女學生叫出來後就大打出手，女學生身上多處受傷，臉部也有傷痕，連眼睛都腫起來。

教官及老師獲報後將女學生送到醫務室簡單處理後送醫治療，學校啟動校安通報機制，通知雙方家長到校共同協助處理。學校表示，對任何暴力行為均秉持零容忍立場，除協助受傷學生就醫與後續輔導外，將依校規處理，維護學生權益與校園安全。

學校表示，後續將加強學生情緒管理、衝突處理與人際關係教育，並提供雙方心理輔導與必要支援，避免類似案件發生。另外網路上已流傳相關影片與照片，呼籲社會大眾勿再轉傳或評論，以免造成學生二次傷害，相關行為也可能涉及個資及法律責任。

