弘光科大克服異地困境 勇奪日本國際餐飲挑戰賽15金2銀1銅
弘光科技大學代表台灣參加2025日本國際亞洲餐飲挑戰賽（JIAFBC），共有6位教師與8位學生參賽，一口氣勇奪15金、2銀、1銅的佳績，餐旅系老師黃汶達更在「精緻甜點展示」與「巧克力Bon Bon」一人奪下雙金；這項大賽共有10個國家共436位選手同場競技。
2025日本國際亞洲餐飲挑戰賽（JIAFBC），競賽項目涵蓋冷展料理、日式和果子、西點烘焙、中餐料理、地方小吃、觀光伴手禮設計及專業調酒等領域，台灣代表隊由弘光科大餐旅系、食科系師生組成，勇奪15金、2銀、1銅的佳績。
弘光科大指出，所有參加料理賽的師生，必須克服在當地買食材，並統一用飯店陽春廚具製作作品等困難，餐旅系老師黃汶達在「精緻甜點展示」與「巧克力Bon Bon」奪下雙金；林幸慧榮獲「觀光伴手禮展示」金牌；曾楷翔獲得「主菜展示」金牌。
學生部份，黃資晴於「巧克力Bon Bon」、「精緻甜點」項目分別獲金牌、銀牌；林湲庭在「果醬畫盤」奪金、「開胃菜展示」獲銅；張家瑄於「傳統調酒」奪金；胡嘉珉在「餐廳料理展示」摘金；陳印楷於「主菜展示」奪金；蘇建軒在「地方特色小吃展示」拿下銀牌。
JIAFBC是由日本觀光飲食文化交流協會與亞洲廚師協會共同主辦，今年在日本沖繩舉辦，也是沖繩首次承辦國際亞洲餐飲挑戰賽，吸引來自日本、台灣、韓國、德國、印尼、土耳其、英國、新加坡、越南及馬來西亞等10個國家的436位選手一同較量，場面非常盛大。
