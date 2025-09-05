快訊

柯文哲交保 民眾黨：一同找回台灣的司法正義

詐騙粉絲買寫真集撈1713萬 孫安佐表姊求刑5年、主嫌15年

泰國政局紛亂！9%總理人民挺不挺？

聽新聞
0:00 / 0:00

弘光科大克服異地困境 勇奪日本國際餐飲挑戰賽15金2銀1銅

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
弘光科技大學代表台灣參加2025日本國際亞洲餐飲挑戰賽，一口氣勇奪15金、2銀、1銅的佳績。記者黑中亮／攝影
弘光科技大學代表台灣參加2025日本國際亞洲餐飲挑戰賽，一口氣勇奪15金、2銀、1銅的佳績。記者黑中亮／攝影

弘光科技大學代表台灣參加2025日本國際亞洲餐飲挑戰賽（JIAFBC），共有6位教師與8位學生參賽，一口氣勇奪15金、2銀、1銅的佳績，餐旅系老師黃汶達更在「精緻甜點展示」與「巧克力Bon Bon」一人奪下雙金；這項大賽共有10個國家共436位選手同場競技。

2025日本國際亞洲餐飲挑戰賽（JIAFBC），競賽項目涵蓋冷展料理、日式和果子、西點烘焙、中餐料理、地方小吃、觀光伴手禮設計及專業調酒等領域，台灣代表隊由弘光科大餐旅系、食科系師生組成，勇奪15金、2銀、1銅的佳績。

弘光科大指出，所有參加料理賽的師生，必須克服在當地買食材，並統一用飯店陽春廚具製作作品等困難，餐旅系老師黃汶達在「精緻甜點展示」與「巧克力Bon Bon」奪下雙金；林幸慧榮獲「觀光伴手禮展示」金牌；曾楷翔獲得「主菜展示」金牌。

學生部份，黃資晴於「巧克力Bon Bon」、「精緻甜點」項目分別獲金牌、銀牌；林湲庭在「果醬畫盤」奪金、「開胃菜展示」獲銅；張家瑄於「傳統調酒」奪金；胡嘉珉在「餐廳料理展示」摘金；陳印楷於「主菜展示」奪金；蘇建軒在「地方特色小吃展示」拿下銀牌。

JIAFBC是由日本觀光飲食文化交流協會與亞洲廚師協會共同主辦，今年在日本沖繩舉辦，也是沖繩首次承辦國際亞洲餐飲挑戰賽，吸引來自日本、台灣、韓國、德國、印尼、土耳其、英國、新加坡、越南及馬來西亞等10個國家的436位選手一同較量，場面非常盛大。

餐旅系老師黃汶達在「精緻甜點展示」與「巧克力Bon Bon」奪下雙金。圖／弘光科大提供
餐旅系老師黃汶達在「精緻甜點展示」與「巧克力Bon Bon」奪下雙金。圖／弘光科大提供
餐旅系學生黃資晴奪得「巧克力Bon Bon」金牌作品。記者黑中亮／攝影
餐旅系學生黃資晴奪得「巧克力Bon Bon」金牌作品。記者黑中亮／攝影

日本 料理 甜點

延伸閱讀

川普下令不對日本疊加15%關稅 日美簽投資備忘錄

弘光科大師生克服困境 奪國際餐飲挑戰賽15金

川普簽署行政命令 美日貿易協議正式實施、15%關稅不疊加

川普簽署行政命令 降低日本汽車進口關稅至15%

相關新聞

弘光科大克服異地困境 勇奪日本國際餐飲挑戰賽15金2銀1銅

弘光科技大學代表台灣參加2025日本國際亞洲餐飲挑戰賽（JIAFBC），共有6位教師與8位學生參賽，一口氣勇奪15金、2...

解自然科師資荒 專技教師擬放寬

全國教師荒嚴重，受到ＡＩ、半導體高薪磁吸效應影響，自然、科技與ＳＴＥＭ領域教師的招聘尤其困難。教育部近日預告修法，擬放寬...

專技教師擬放寬…校長協會：吸納人才 首要調薪

為了舒緩教師荒，教育部擬放寬「專技教師」制度，不過全國校長協會質疑，現在教師的薪資待遇就已聘不到人了，同樣條件下恐怕還是...

不參加私人課程不教？ 名校烘焙國手老師遭質疑 校方調查

台中市一所私立高中餐飲科陳姓女老師被指雖身為學校老師，但對於技能競賽的拉糖項目教學，卻要學生參加她在校外開設的烘焙工作室...

新生爆開學前就考數學！被當要花18小時上課還沒學分 北科大曝測驗目的

全國大專校院將開學，有台北科技大學新生向媒體爆料，校方在新生訓練營第一天就安排數學考試，若成績不理想得花18小時上課，還...

北科大攜手北九州市 明年起選送學生赴日半導體、電動車領域實習

國立台北科技大學日前與日本北九州市簽署產學合作協議。自明年7月起，北科大每年將選派數名學生，前往北九州市電動車、半導體等...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。