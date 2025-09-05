聽新聞
校長協會：吸納人才 首要調薪

聯合報／ 記者李芯／台北報導

為了舒緩教師荒，教育部擬放寬「專技教師」制度，不過全國校長協會質疑，現在教師的薪資待遇就已聘不到人了，同樣條件下恐怕還是難吸引人才；也有高中教師擔心，未來業界來的專技教師僅需修習八個教育學分，缺乏足夠的教育專業學習，教學品質有疑慮。

全國校長協會理事長陳清義說，以業界實務經歷為條件所聘任的業師，在教學與班級經營方面相對不足，可能還需有教師在旁協同教學。另一方面，業師就算透過此管道成為正式老師，鐘點費和一般教師還是相同，既然現在都聘不到人了，在同樣條件底下，難期待還會吸引到更多人，呼籲增加待遇才是首要之務。

新莊高中校長、校長協會秘書長謝金城擔心，缺乏教育專業情況下，業師可能較難掌握學生心理素養、學習成效，或缺教學技能。建議若要解決教師荒，應從師資培育的源頭控管，例如放寬參與師培的資格，有興趣即可修習。

全中教理事長史美奐表示，高中以下學校的教師，其實需要具備少年心理、發展等各項專業，更要了解教學方法、班級管理，這都不是一進入校園就能學會的。現在中教師培課程至少要修廿六學分，為了維持教育品質，政府可以考慮全額補助專技教師修教育學程，而非降低修習的學分數。

業師 師培 教師荒

