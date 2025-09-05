聽新聞
解自然科師資荒 專技教師擬放寬

聯合報／ 記者李芯許維寧／台北報導

全國教師荒嚴重，受到ＡＩ、半導體高薪磁吸效應影響，自然、科技與ＳＴＥＭ領域教師的招聘尤其困難。教育部近日預告修法，擬放寬現行以聘請高職實務教師為主的「專技教師」制度，讓具有業界經驗六年者也能成為正式教師，並加修八個教育學分強化教學知能。

不過教育部作法，引發教團不滿，全教總批評是「病急亂投醫」的短線操作，擔心破壞現有師培體系。台師大教育系教授林子斌也認為，缺老師已成新的國安危機，教育部想解決燃眉之急，但此舉不應成為常態。為何不實質幫教師調薪？不真正落實行政減量？減少校是會議對教師的壓力？

「高級中等學校專業及技術教師遴聘辦法」原本主要用於技高聘用教授實務課程的業師，教育部擬修法，納入「特殊科目」為適用對象，針對現下人才缺乏的ＳＴＥＭ或自然、科技領域，引導相關系所畢業且具業界資歷，或曾從事大專校院講師及以上教研工作等人才，經校內教評會公開甄選並由教育部審核，亦可在普高擔任專技教師。

教育部強調，目前規畫專技教師需由相關系所畢業，具相關業界實際工作經驗六年以上，且任職公司必須是登記員工人數百人以上的中大型企業或外商公司。

不過全教總表示，造成教師荒的根本原因，在於教育環境日趨惡劣，要根本解決問題，首先應提升入職誘因，調整教師薪資與福利，留住優秀人才；同時，應修法杜絕校園濫訴，重建教師專業尊嚴。

林子斌表示，具備何種專業，與能否適切地教導給學生是兩回事。一名工程師廿、卅年前自物理系畢業，但十幾年來都專注於工作上的某個面向，真的能馬上回頭教書嗎？

「現在誰不知道，老師就是高風險職業。」林子斌強調，假設一退休工程師投入教職行列，但要面對的不只有教學還有家長的壓力，被投訴、被告等風險，若能領退休金過好日子，為什麼要為幾萬塊冒險。教育部應從根本解決問題，而非頭痛醫到腳、找已經賣肝賣到不行的人來校園教書。

自然科 教師荒 教育部 全教總

