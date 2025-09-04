新北技職雙聯學制計畫 串聯美校與大學多元升學

新北市府教育局今天表示，全國首創「技術型高中國際雙聯學制」，與美國箴言高中合作設計專屬課程，推動技職教育國際化，通過甄選的學生可獲得補助。114學年度14日將舉辦甄選。

教育局今天發布新聞稿表示，雙聯學制不只是課程，也是通往國際舞台的鑰匙。市府每年編列新台幣百萬元以上獎學金，通過甄選的學生，每人每年可獲5萬元，連續補助3年，鼓勵技職生踏上國際舞台。

新北高工校長孔令文表示，全球化時代，學生不僅要具備專業技能，更要培養跨文化溝通與國際移動力。透過雙聯課程，學生能取得國際文憑，拓展視野並提升競爭力。

美國箴言高中（Living Word Lutheran High School）校長大衛．米斯基曼（David Miskimen）在新聞稿指出，雙聯學制兼顧在地與國際學習，包括外籍教師來台授課、線上課程及寒暑假赴美參訪，降低留學成本。

他說，課程也串聯國立聯合大學與美國猶他州立大學（Utah State University），學生可選擇赴美深造，或在國內修讀雙學位班，創造更多元升學管道。

教育局表示，首屆畢業生已展現成果，樟樹國際實中畢業生李明玹憑雙聯課程的國際學習歷程，透過特殊選才錄取東華大學理想科系，並計畫未來申請大學雙聯學位。樟樹國際實中學生林宗叡說，課程雖需高度自律，但讓自己更勇敢面對挑戰，逐步確立未來方向。

教育局說，114學年度家長說明會將於9月6日在樟樹國際實中舉行，9月14日進行甄選，包括書審、英文筆試及面試，歡迎有志技職高中學生家長踴躍參與。

