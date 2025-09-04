快訊

江祖平發不自殺聲明 點名三立副總「曾把你當兄弟」：道歉很難？

銷毀所有痕跡！金正恩會普亭後 北韓「急掃房間、狂擦桌椅」原因曝光

網批陸委會「好像沒事幹」、領高薪只剩罵大陸 梁文傑回應

新北技職雙聯學制計畫 串聯美校與大學多元升學

中央社／ 新北4日電
新北市府教育局表示，全國首創「技術型高中國際雙聯學制」，與美國箴言高中合作設計專屬課程，推動技職教育國際化。示意圖／ingimage
新北市府教育局表示，全國首創「技術型高中國際雙聯學制」，與美國箴言高中合作設計專屬課程，推動技職教育國際化。示意圖／ingimage

新北市府教育局今天表示，全國首創「技術型高中國際雙聯學制」，與美國箴言高中合作設計專屬課程，推動技職教育國際化，通過甄選的學生可獲得補助。114學年度14日將舉辦甄選。

教育局今天發布新聞稿表示，雙聯學制不只是課程，也是通往國際舞台的鑰匙。市府每年編列新台幣百萬元以上獎學金，通過甄選的學生，每人每年可獲5萬元，連續補助3年，鼓勵技職生踏上國際舞台。

新北高工校長孔令文表示，全球化時代，學生不僅要具備專業技能，更要培養跨文化溝通與國際移動力。透過雙聯課程，學生能取得國際文憑，拓展視野並提升競爭力。

美國箴言高中（Living Word Lutheran High School）校長大衛．米斯基曼（David Miskimen）在新聞稿指出，雙聯學制兼顧在地與國際學習，包括外籍教師來台授課、線上課程及寒暑假赴美參訪，降低留學成本。

他說，課程也串聯國立聯合大學與美國猶他州立大學（Utah State University），學生可選擇赴美深造，或在國內修讀雙學位班，創造更多元升學管道。

教育局表示，首屆畢業生已展現成果，樟樹國際實中畢業生李明玹憑雙聯課程的國際學習歷程，透過特殊選才錄取東華大學理想科系，並計畫未來申請大學雙聯學位。樟樹國際實中學生林宗叡說，課程雖需高度自律，但讓自己更勇敢面對挑戰，逐步確立未來方向。

教育局說，114學年度家長說明會將於9月6日在樟樹國際實中舉行，9月14日進行甄選，包括書審、英文筆試及面試，歡迎有志技職高中學生家長踴躍參與。

美國 教育局

延伸閱讀

帶毛小孩就醫免舟車勞頓 新北推偏鄉動物行動醫療站

捷運汐東線首支基樁動工!新北全速推進2032完工

議員批霹靂小組裝備舊 新北警：逐年更新聽意見

台中某大學24歲女墜樓當場死亡 校方：非本校學生

相關新聞

不參加私人課程不教？ 名校烘焙國手老師遭質疑 校方調查

台中市一所私立高中餐飲科陳姓女老師被指雖身為學校老師，但對於技能競賽的拉糖項目教學，卻要學生參加她在校外開設的烘焙工作室...

新生爆開學前就考數學！被當要花18小時上課還沒學分 北科大曝測驗目的

全國大專校院將開學，有台北科技大學新生向媒體爆料，校方在新生訓練營第一天就安排數學考試，若成績不理想得花18小時上課，還...

北科大攜手北九州市 明年起選送學生赴日半導體、電動車領域實習

國立台北科技大學日前與日本北九州市簽署產學合作協議。自明年7月起，北科大每年將選派數名學生，前往北九州市電動車、半導體等...

重度聽障生上台科大機械系 唇語和發問克服難題

台灣科技大學今天迎來1477名大一新生，機械系學生林冠佑因重度聽障，靠助聽器、讀唇語和不斷發問克服操作機械的一道道難關。...

獲企業補助學費住宿 中山工商汽車科僑生專班搶手

高雄中山工商與5所科技大學合辦「3+4產學攜手合作僑生專班」，今年首辦全國唯一汽車科僑生專班，國瑞汽車補助全額註冊費、服...

技能競賽前OK賽後0分？「建築舖面」3選手提異議 勞發署受理調查

全國技能競賽日前落幕，媒體報導在「建築舖面」職類中，有3名選手提出成績異議。勞動部勞動力發展署今天說，已依規定受理調查，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。