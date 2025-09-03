不參加私人課程不教？ 名校烘焙國手老師遭質疑 校方調查

台中市一所私立高中餐飲科陳姓女老師被指雖身為學校老師，但對於技能競賽的拉糖項目教學，卻要學生參加她在校外開設的烘焙工作室付費上課，讓學生成了「搖錢樹」該名女老師今雖否認兼職，聲稱只是讓工作室「借名登記」。但學校表示，女老師違反教師法規定，已組成調查小組調查中。

據了解，這名女老師曾獲國際甜點大賽獎牌，是這所私中餐飲科傑出校友，日前還在學校一項活動中現身，外型頗佳，也是學校的招牌老師之一。在校負責烘焙實務、食物學、觀光餐旅業導論、蔬果切雕等課程，也指導學生爭取國際餐飲比賽。

有學生和家長爆料說，女老師負責全國技能競賽西點製作的訓練，對於重要的拉糖技術卻不在學校裡教，而是要求學生付費參加她在工作室的私人課程，這甚至已成為選上正式西點比賽選手的「不成文規定」，若未報名，就難以當上選手。

這所私立高中今表示，已開校事會議依法調查和處理，經初步了解陳姓女老師確有校外設立公司之情事，先前已要求她應專注於學校教學工作後，女老師8月底已辭去公司負責人及所有相關職務。 對於向學生收費爭議，目前仍持續調查釐清中，暫不便透露細節，以確保調查之公正性。 台中市一所私立高中餐飲科陳姓女老師被指要求私人教學才教拉糖技術。圖／校方聲明

