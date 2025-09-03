不參加私人課程不教？ 名校烘焙國手老師遭質疑 校方調查
台中市一所私立高中餐飲科陳姓女老師被指雖身為學校老師，但對於技能競賽的拉糖項目教學，卻要學生參加她在校外開設的烘焙工作室付費上課，讓學生成了「搖錢樹」該名女老師今雖否認兼職，聲稱只是讓工作室「借名登記」。但學校表示，女老師違反教師法規定，已組成調查小組調查中。
據了解，這名女老師曾獲國際甜點大賽獎牌，是這所私中餐飲科傑出校友，日前還在學校一項活動中現身，外型頗佳，也是學校的招牌老師之一。在校負責烘焙實務、食物學、觀光餐旅業導論、蔬果切雕等課程，也指導學生爭取國際餐飲比賽。
有學生和家長爆料說，女老師負責全國技能競賽西點製作的訓練，對於重要的拉糖技術卻不在學校裡教，而是要求學生付費參加她在工作室的私人課程，這甚至已成為選上正式西點比賽選手的「不成文規定」，若未報名，就難以當上選手。
這所私立高中今表示，已開校事會議依法調查和處理，經初步了解陳姓女老師確有校外設立公司之情事，先前已要求她應專注於學校教學工作後，女老師8月底已辭去公司負責人及所有相關職務。 對於向學生收費爭議，目前仍持續調查釐清中，暫不便透露細節，以確保調查之公正性。
