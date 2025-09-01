龍華科技大學校安中心陳楷勛主任暨校安人員，日前帶領五專學生至新竹監獄與新竹空軍基地實施防制學生藥物濫用志工研習及參訪活動。圖：龍華科大提供

為強化防制學生藥物濫用成效及深化全民國防教育理念，龍華科技大學校安中心陳楷勛主任暨校安人員，日前帶領五專學生至新竹監獄與新竹空軍基地實施防制學生藥物濫用志工研習及參訪活動。透過實地參訪交流，使參與學生深入了解毒品的危害、矯正機關實務與全民國防之重要性，提升公民意識與社會責任感。

透過實地參訪交流，使參與學生深入了解毒品的危害、矯正機關實務與全民國防之重要性，提升公民意識與社會責任感。圖：龍華科大提供

新竹監獄副典獄長特別為龍華學子導覽解說獄政現況，違法之受刑人透過矯正機關教育與勞作訓練，協助復歸社會，展現紀律與人性化兼顧的矯正理念，也期望同學務必知法守法，自制才能享受自由。

參訪團一行隨後前往新竹空軍基地，由基地政戰主任、同時也是龍華校友陳上校，向師生簡要介紹我國空防軍武「幻象2000」戰機性能概況、基地相關設施並與官兵互動交流。基地官兵展現專業素養與備戰精神，讓參訪師生深刻體會國防安全的重要性與空軍守護領空的使命感。

校安中心陳楷勛主任指出，此次參訪活動兼具落實防制學生藥物濫用與深植全民國防兩大主題，展現「教化人心」與「守護疆土」的雙重意義。而透過實地體驗，參與同學不僅增廣見聞，更深化對社會安全與全民國防的理解，讓參與師生獲益良多。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龍華科大前進監獄、空軍基地 強化師生反毒、全民國防觀念