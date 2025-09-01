快訊

幼童「巧虎米餅」家長控底部有剪刀蟲屍體 廠商退款盼回收異常品

家樂福官方宣布：嘉義北門店9月22日熄燈 即起大出清

金管會召八大行庫開會 下達二大指示以解房貸荒

龍華科大前進監獄、空軍基地 強化師生反毒、全民國防觀念

桃園電子報／ 桃園電子報
【問卷調查】

生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答

6rfw 1
龍華科技大學校安中心陳楷勛主任暨校安人員，日前帶領五專學生至新竹監獄與新竹空軍基地實施防制學生藥物濫用志工研習及參訪活動。圖：龍華科大提供

為強化防制學生藥物濫用成效及深化全民國防教育理念，龍華科技大學校安中心陳楷勛主任暨校安人員，日前帶領五專學生至新竹監獄與新竹空軍基地實施防制學生藥物濫用志工研習及參訪活動。透過實地參訪交流，使參與學生深入了解毒品的危害、矯正機關實務與全民國防之重要性，提升公民意識與社會責任感。

6rfw 2 scaled
透過實地參訪交流，使參與學生深入了解毒品的危害、矯正機關實務與全民國防之重要性，提升公民意識與社會責任感。圖：龍華科大提供

新竹監獄副典獄長特別為龍華學子導覽解說獄政現況，違法之受刑人透過矯正機關教育與勞作訓練，協助復歸社會，展現紀律與人性化兼顧的矯正理念，也期望同學務必知法守法，自制才能享受自由。

參訪團一行隨後前往新竹空軍基地，由基地政戰主任、同時也是龍華校友陳上校，向師生簡要介紹我國空防軍武「幻象2000」戰機性能概況、基地相關設施並與官兵互動交流。基地官兵展現專業素養與備戰精神，讓參訪師生深刻體會國防安全的重要性與空軍守護領空的使命感。

校安中心陳楷勛主任指出，此次參訪活動兼具落實防制學生藥物濫用與深植全民國防兩大主題，展現「教化人心」與「守護疆土」的雙重意義。而透過實地體驗，參與同學不僅增廣見聞，更深化對社會安全與全民國防的理解，讓參與師生獲益良多。

本文章來自《桃園電子報》。原文：龍華科大前進監獄、空軍基地 強化師生反毒、全民國防觀念

延伸閱讀：

  1. 婦產科診所被控接生環境不佳、沒戴手套 桃園衛生局稽查結果出爐
  2. 桃市衛生局加強電子煙稽查 54件違規案件開罰1332萬元

國防 新竹 空軍

延伸閱讀

宿舍鐵床鐵櫃被指如「監獄」 政大：配合捷運工程難整修

花蓮民宿枕頭髒、繡有「監獄」字樣 房客錯愕：太糟糕

中信反毒基金會10年 公私協力遏止毒品、降低再犯

勞動部桃竹苗分署攜手龍華科大 引導學生參訪認識產業

相關新聞

新生爆開學前就考數學！被當要花18小時上課還沒學分 北科大曝測驗目的

全國大專校院將開學，有台北科技大學新生向媒體爆料，校方在新生訓練營第一天就安排數學考試，若成績不理想得花18小時上課，還...

北科大攜手北九州市 明年起選送學生赴日半導體、電動車領域實習

國立台北科技大學日前與日本北九州市簽署產學合作協議。自明年7月起，北科大每年將選派數名學生，前往北九州市電動車、半導體等...

重度聽障生上台科大機械系 唇語和發問克服難題

台灣科技大學今天迎來1477名大一新生，機械系學生林冠佑因重度聽障，靠助聽器、讀唇語和不斷發問克服操作機械的一道道難關。...

獲企業補助學費住宿 中山工商汽車科僑生專班搶手

高雄中山工商與5所科技大學合辦「3+4產學攜手合作僑生專班」，今年首辦全國唯一汽車科僑生專班，國瑞汽車補助全額註冊費、服...

技能競賽前OK賽後0分？「建築舖面」3選手提異議 勞發署受理調查

全國技能競賽日前落幕，媒體報導在「建築舖面」職類中，有3名選手提出成績異議。勞動部勞動力發展署今天說，已依規定受理調查，...

政治干預？高科大阿波羅太陽能車征戰澳洲 師生憂大會官網看不到國旗

世界太陽能車挑戰賽開辦38年，吸引世界太陽能車同台一較高下，國立高雄科技大學阿波羅太陽能車隊是台灣唯一活躍於世界大賽的學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。