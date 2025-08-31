北科大新生爆開學前就考數學 校方：協助基礎弱同學穩固學習

全國大專校院將開學，有台北科技大學新生向媒體爆料，校方在新生訓練營第一天就安排數學考試，若成績不理想得花18小時上課，還沒有學分拿。對此，北科大回應，該基礎數學能力測驗的目的是掌握學生程度，進行適性化教學輔導，受測成績在全體學生後15%者需加修18小時課程，盼能協助基礎較弱的同學穩固學習。

根據「ETtoday」報導，北科大預計9月3至5日舉行新生訓練營，但校方在第一天就安排所有大一新生考數學，若被當掉，開學後得利用晚上時間花18小時上課，卻沒有任何學分。

對此，北科大說明，為提升學生數學基礎能力，確保專業課程學習成效，依據93學年度第1學期教務會議決議，訂定「基礎數學會考暨輔導課程實施要點」，據以辦理相關測驗及輔導課程。

北科大表示，大一新生入學辦理基礎數學能力測驗，目的在於適時掌握學生程度，進行適性化教學輔導。測驗結果如屬受測全體學生後15%者，因學習基礎相對不足，規劃其須加修「基礎數學輔導課程」共18小時，於第一學期的第2週至第4週夜間上課。該課程屬於課外補救教學，故不採計學分，亦未收取學分費用，乃基於教學支持與學生受益的考量，盼能協助基礎較弱的同學穩固學習。

北科大指出，將持續檢討基礎數學測驗與輔導課程實施方式，評估辦理成效並參採系所與師生意見，未來規畫將朝向自由選修或改為暑期先修課程方式，以精進教學與輔導措施，確保不同學習背景學生均能獲得適切支持。

針對學校這樣的課程規畫，教育部表示，為尊重大學課程自主精神，於95年修正發布大學法施行細則第24條第1項規定，大學得依其發展特色規劃課程，經教務相關之校級會議通過後實施，並應定期檢討或修正。學校課程規畫修正為無須報部備查。