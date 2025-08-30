北科大攜手北九州市 明年起選送學生赴日半導體、電動車領域實習

國立台北科技大學日前與日本北九州市簽署產學合作協議。自明年7月起，北科大每年將選派數名學生，前往北九州市電動車、半導體等先進產業進行二個月海外實習，提早對接國際職場；北九州市則盼藉由吸引國際科技人才，促進當地企業活化與創新。

北科大表示，去年「九州沖繩開放大學聯盟」（KOOU）與我國北科大在內的「國家重點領域國際合作聯盟」（UAAT），於福岡簽署合作備忘錄，奠定合作基礎。北科大則於113學年度新設「半導體科技碩士學位學程」，114學年度將首度開辦「半導體製程與設備學士學位學程」，同步招收台灣與日本學生，提供半導體領域教學與實務訓練。

北九州市副市長片山憲一致詞時表示，北科大位於全球半導體重鎮台灣，也是歷史悠久的知名學府，培育大量優秀人才，據了解，這是北科大首次與日本地方政府簽署合作協議，為此感到十分榮幸。

片山憲一指出，本次合作重點之一，是邀請北科大學生進入北九州市先進產業實習，推動國際實習計畫。雙方合作範疇涵蓋北科大與北九州市內大學、研究機構交流，希望透過多元計畫，帶動雙方人才互訪與聯合研究。他指出，國際分工在尖端產業裡不可或缺，透過合作培養連結日本與台灣產業的橋梁型人才，除了讓年輕世代有所發揮，更可望為北九州市帶來加速創新、活化產業的效益。

北科大研發長莊賀喬則表示，雙方自今年上半年開始密切討論，6月北科大一級主管受邀前往北九州市與市府高層會面，並參訪當地電動車新創EV Motors，規畫學生海外實習藍圖。7月，北九州市政府團隊回訪北科大，面試11位具N2日語能力的學生，同時參訪北科大城市科學實驗室、精密分析與材料研發中心等單位，洽談中的合作實習企業包括電動車、半導體、機器人與自動化領域。

莊賀喬期望，結合北九州產業聚落資源，與北科大科技人才和研發能量，共同為半導體、電動車、智慧製造等科技領域，培育國際級實務人才。