重度聽障生上台科大機械系 唇語和發問克服難題
【問卷調查】
生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答
台灣科技大學今天迎來1477名大一新生，機械系學生林冠佑因重度聽障，靠助聽器、讀唇語和不斷發問克服操作機械的一道道難關。校方承諾建構多元友善環境，支持學生發揮潛能。
台科大舉辦新生入學指導活動，1477名大一新生中，有2人透過身心障礙甄試入學，包括獲得機械系錄取、重度聽障的林冠佑。
林冠佑因先天聽力受限，從小十分在意外界眼光，內心也曾自卑，即使戴了助聽器，有時也會模糊不清，在環境吵雜時，更是難以分辨清楚。
COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情期間，林冠佑更是遇到難題，因為老師、同學們都戴著口罩，他無法憑藉唇語來理解對方正在說些什麼，只能頻頻追問，過程充滿挑戰。
就讀技術型高中期間，林冠佑須操作機械，難免遇到困難，但他課後主動詢問老師，克服一道又一道的難題。為了考取台科大，他投注大量精力，從高二開始讀書讀到晚上，花了比其他同學更多的時間。
儘管課業繁重，林冠佑還是會抽空閱讀課外書籍，最喜歡的是「哈利波特：混血王子的背叛」，因為書中的推理過程，告訴人們不能光看表面，而須了解背後真相的深意。林冠佑也希望周遭眾人能夠看到他的內在，而不只是聽障生身分。
台科大校方表示，林冠佑的故事，不僅代表了努力追夢的毅力與勇氣，更是展現教育資源、師生支持與自我堅持所能帶來的力量。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言