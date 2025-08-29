重度聽障生上台科大機械系 唇語和發問克服難題

台灣科技大學今天迎來1477名大一新生，機械系學生林冠佑因重度聽障，靠助聽器、讀唇語和不斷發問克服操作機械的一道道難關。校方承諾建構多元友善環境，支持學生發揮潛能。

台科大舉辦新生入學指導活動，1477名大一新生中，有2人透過身心障礙甄試入學，包括獲得機械系錄取、重度聽障的林冠佑。

林冠佑因先天聽力受限，從小十分在意外界眼光，內心也曾自卑，即使戴了助聽器，有時也會模糊不清，在環境吵雜時，更是難以分辨清楚。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情期間，林冠佑更是遇到難題，因為老師、同學們都戴著口罩，他無法憑藉唇語來理解對方正在說些什麼，只能頻頻追問，過程充滿挑戰。

就讀技術型高中期間，林冠佑須操作機械，難免遇到困難，但他課後主動詢問老師，克服一道又一道的難題。為了考取台科大，他投注大量精力，從高二開始讀書讀到晚上，花了比其他同學更多的時間。

儘管課業繁重，林冠佑還是會抽空閱讀課外書籍，最喜歡的是「哈利波特：混血王子的背叛」，因為書中的推理過程，告訴人們不能光看表面，而須了解背後真相的深意。林冠佑也希望周遭眾人能夠看到他的內在，而不只是聽障生身分。

台科大校方表示，林冠佑的故事，不僅代表了努力追夢的毅力與勇氣，更是展現教育資源、師生支持與自我堅持所能帶來的力量。