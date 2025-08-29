快訊

卸任前吐真心話？國發會主委嘆國家「顏色至上」 半導體紅利年限曝光

23位藝人被約談 陸委會解釋調查目的…再犯將「動用相關規定」

羽球世錦賽／「最美女雙」最後一舞！志田千陽、松山奈未首闖四強保底銅牌

重度聽障生上台科大機械系 唇語和發問克服難題

中央社／ 台北29日電
【問卷調查】

生成式AI闖進校園！聯合新聞網正在調查「大學生使用生成式AI工具的習慣」，誠摯邀請各科系大學、碩博士學生填寫問卷。 ➡️點擊填答

台灣科技大學今天迎來1477名大一新生，機械系學生林冠佑因重度聽障，靠助聽器、讀唇語和不斷發問克服操作機械的一道道難關。校方承諾建構多元友善環境，支持學生發揮潛能。

台科大舉辦新生入學指導活動，1477名大一新生中，有2人透過身心障礙甄試入學，包括獲得機械系錄取、重度聽障的林冠佑。

林冠佑因先天聽力受限，從小十分在意外界眼光，內心也曾自卑，即使戴了助聽器，有時也會模糊不清，在環境吵雜時，更是難以分辨清楚。

COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情期間，林冠佑更是遇到難題，因為老師、同學們都戴著口罩，他無法憑藉唇語來理解對方正在說些什麼，只能頻頻追問，過程充滿挑戰。

就讀技術型高中期間，林冠佑須操作機械，難免遇到困難，但他課後主動詢問老師，克服一道又一道的難題。為了考取台科大，他投注大量精力，從高二開始讀書讀到晚上，花了比其他同學更多的時間。

儘管課業繁重，林冠佑還是會抽空閱讀課外書籍，最喜歡的是「哈利波特：混血王子的背叛」，因為書中的推理過程，告訴人們不能光看表面，而須了解背後真相的深意。林冠佑也希望周遭眾人能夠看到他的內在，而不只是聽障生身分。

台科大校方表示，林冠佑的故事，不僅代表了努力追夢的毅力與勇氣，更是展現教育資源、師生支持與自我堅持所能帶來的力量。

疫情 台科大

延伸閱讀

她棄台科大選台師大 暖心理由曝：老師成就了我 我也要當老師

連假出國不再貴？旅遊達人曝飛日本票價罕見便宜 內行揭背後真相

聽障犬剩不到24小時可活失去求生意志 被載走後發現有家開心到原地起飛

2025淨零排放科技國際競賽 中大、台科大團隊各抱得100萬

相關新聞

重度聽障生上台科大機械系 唇語和發問克服難題

台灣科技大學今天迎來1477名大一新生，機械系學生林冠佑因重度聽障，靠助聽器、讀唇語和不斷發問克服操作機械的一道道難關。...

獲企業補助學費住宿 中山工商汽車科僑生專班搶手

高雄中山工商與5所科技大學合辦「3+4產學攜手合作僑生專班」，今年首辦全國唯一汽車科僑生專班，國瑞汽車補助全額註冊費、服...

技能競賽前OK賽後0分？「建築舖面」3選手提異議 勞發署受理調查

全國技能競賽日前落幕，媒體報導在「建築舖面」職類中，有3名選手提出成績異議。勞動部勞動力發展署今天說，已依規定受理調查，...

政治干預？高科大阿波羅太陽能車征戰澳洲 師生憂大會官網看不到國旗

世界太陽能車挑戰賽開辦38年，吸引世界太陽能車同台一較高下，國立高雄科技大學阿波羅太陽能車隊是台灣唯一活躍於世界大賽的學...

紀念823砲戰67周年 高雄樹德家商獻手作麵包慰勞國軍

今天適逢823砲戰67周年，高雄樹德家商發起為第一線國軍加油敬軍活動，烘焙科師生手作麵包親送到陸軍裝甲564旅砲兵營，象...

東方設計大學退場 高科大接手校地2026年掛牌啟用

少子化浪潮衝擊下，東方設計大學去年退場後，校地由高雄科技大學接手，高科大規畫東方校區轉型為結合學術、產業與公共服務的多功...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。