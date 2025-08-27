高科大燃料電池車隊 首征H2GP世界大賽奪銀牌

快訊

中央社／ 高雄27日電
2025世界氫能車競賽 Hydrogen Grand Prix（H2GP）世界總決賽21至27日在德國舉辦，集結全球超過50支車隊、數百名師生同場競技。高科大所羅門燃料電池車隊首次代表台灣出征，勇奪世界第二。

國立高雄科技大學今天新聞稿表示，所羅門燃料電池車隊（Solomon Fuel Cell Vehicle Team）首次代表台灣出征H2GP世界總決賽，勇奪世界第二名，讓台灣旗幟高掛在世界舞台，更打破亞洲隊伍10年未能參與的缺口。

此外，在育秀教育基金會支持下，高科大也指導高雄中正高工「CH2R」隊伍參賽。雖然CH2R的車輛略顯「水土不服」，在賽事中歷經波折，最終以分組第8作結，但他們展現出的毅力與潛力，無疑是未來的希望。

高雄科技大學表示，大學攜手高中，青年引領少年，「大手牽小手」創造氫能教育佳話；也讓競賽不只是一場競賽，更是一場跨世代、向下扎根的教育傳奇。

頒獎現場，美國、智利、斯洛伐克、奧地利、保加利亞、土耳其、澳洲等各國的觀眾與對手，為台灣隊伍送上熱烈掌聲。台灣青年克服語言劣勢，用專業與創新精神贏得尊敬，其表現也展現了台灣勇敢、堅毅、永不放棄的精神。

主辦單位也盛讚台灣隊伍的表現，認為台灣隊作為亞洲代表所展現的創新能量與不屈鬥志，為賽事增添光彩。高科大表示，這次銀牌榮耀，將成為新世代的起點，也預示台灣在氫能浪潮中將持續挺立世界舞台，開創光榮篇章。

