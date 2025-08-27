快訊

獲企業補助學費住宿 中山工商汽車科僑生專班搶手

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
中山工商今年招收442名海外僑生。記者郭韋綺／攝影
中山工商今年招收442名海外僑生。記者郭韋綺／攝影
高雄中山工商與5所科技大學合辦「3+4產學攜手合作僑生專班」，今年首辦全國唯一汽車科僑生專班，國瑞汽車補助全額註冊費、服裝費及住宿費，3年補助約9萬元，一開放報名即額滿。海外僑居地紛紛表達希望2026年續辦專班，讓更多海外學子有機會來台留學深造。

中山工商招收442名僑生，主要來自越南、緬甸、印尼、泰國、馬來西亞及柬埔寨，其中首辦汽車科專班因為企業補助報名熱度高，70位名額一開放隨即額滿，相當搶手。

來自越南的陳英國在家鄉曾有維修機車一年的經驗，來台灣就讀汽車科是因為國瑞汽車有獎學金補助，讓他很心動，也想再多學習汽機車的相關技術；緬甸籍余立偉學中文已9年，父親與爺爺都是巴士司機，因疫情關係延宕多年，終於如願來台就讀，最想學習底盤、引擎及電路專業，未來希望成為維修技師。

開學前夕，各科安排圍爐火鍋、音樂會、卡拉OK同樂、摸彩與才藝表演迎新，商經科演唱台語經典「愛拚才會贏」，餐飲科呈現各國舞蹈與歌曲並安排圍爐火鍋體驗，汽車科舉辦卡拉OK同樂活動，搭配台灣特色美食及摸彩獎品豐富，包括文具組、一卡通、超商禮券及現金紅包，讓初來乍到的僑生倍感驚喜。

從泰國來台的余潔就讀烘焙食品科，她說剛踏進校園，環境陌生、人生地不熟，緊張之餘在迎新活動抽中獎品，十分開心。烘焙科二年級黃高雄是越南僑生，他說這次擔任活動主持人，看到新生不安，彷彿看見1年前的自己，因此都會主動關懷學弟妹讓他們放鬆心情。

校長李昱平表示，中山工商目前共有1400多名僑生，每年僑生都安排專人專車到小港和桃園機場接機，除舉辦迎新活動，華語課程時數也提升到96節，希望能減輕僑生在異地緊張感，盡快融入校園生活。他並指出，今年產學合作加上企業資助，讓僑生專班更具吸引力，成為海外學子來台學習重要契機。

中山工商僑生迎新活動非常熱鬧。記者郭韋綺／攝影
中山工商僑生迎新活動非常熱鬧。記者郭韋綺／攝影
中山工商各科學長姐規畫迎新活動，減輕僑生異地生活緊張感。記者郭韋綺／攝影
中山工商各科學長姐規畫迎新活動，減輕僑生異地生活緊張感。記者郭韋綺／攝影

越南 桃園機場 馬來西亞

