技能競賽前OK賽後0分？「建築舖面」3選手提異議 勞發署受理調查

中央社／ 台北26日電
情境示意圖。圖／Ingimage
全國技能競賽日前落幕，媒體報導在「建築舖面」職類中，有3名選手提出成績異議。勞動部勞動力發展署今天說，已依規定受理調查，審議結果將以書面回覆當事人，維護選手權益。

媒體報導，第55屆全國技能競賽「建築舖面」職類競賽成績公布後，有3名選手提出異議，質疑工具箱內物品都經裁判逐一檢查後才使用，賽中也未糾正及提醒，賽後卻以「使用違規材料」為由判定0分。

勞動部勞動力發展署今天表示，建築舖面職類選手依「技能競賽實施及獎勵辦法」規定向大會提出成績異議，大會受理後依規定召開「技術爭議審議小組會議」進行審議，1日與14日也分別召開2次爭議審議會議，審議結果近日將以書面回覆當事人，以維護參賽選手權益。

勞發署也說，選手提出異議事項已由技術爭議審議小組就競賽過程選手是否使用不合規定材料進行調查，並就競賽規則、試題規範及相關注意事項等文件一併釐清查明。

勞發署說，爭議審議會議是邀集熟悉競賽事務裁判長及相關領域專家學者等內外部委員共同參與，以確保審議中立客觀，另為保障提出異議選手的權利，已於第2次會議召開時，邀請提出異議選手到場陳述意見，以求公平公正。

另外，有關外界質疑該職類裁判團為雲嘉南分署相關人員，所以奪牌選手多來自雲嘉南分署一事，勞發署表示，經查建築舖面職類裁判團都非勞發署雲嘉南分署現職人員，各級學校都可推薦技優或具有潛力的學生與勞發署各分署合作，運用各分署資源共同培訓選手參加全國技能競賽以爭取佳績，且裁判團都依規定及專業辦理競賽項目評分，並無不當或偏頗。

裁判 建築 勞動部 全國技能競賽

