政治干預？高科大阿波羅太陽能車征戰澳洲 師生憂大會官網看不到國旗
世界太陽能車挑戰賽開辦38年，吸引世界太陽能車同台一較高下，國立高雄科技大學阿波羅太陽能車隊是台灣唯一活躍於世界大賽的學生團隊，今年也前往澳洲阿德雷德參加3000公里公路賽，但疑受政治因素干預，師生擔心今年官網恐看不到青天白日國旗。
世界太陽能車挑戰賽今年首次在冬季辦理，各隊能源效率面臨全新考驗，不過仍有18國37支車隊報名參加。高科大阿波羅太陽能車隊8月6日從台灣出發，13日競賽車運抵達爾文Hidden Valley賽車場進行整備、車檢。
阿波羅太陽能車隊1998年創立，27年來團隊陸續開發九代太陽能車，參與17次國際大賽，征戰足跡遍及澳洲、希臘、日本、美國、阿聯酋，獲多次世界第二名佳績。2023年「阿波羅九號太陽能車Apollo IX」亮眼外型，引起熱烈關注，是目前全球太陽能車中，最接近量產的商品。
不過阿波羅太陽能車隊指導教授艾和昌表示，2023年參賽時，大會曾詢問阿波羅太陽能車隊能否改為「中華台北」，當時代表隊嚴正回覆，隊名是援引過去20多年來的慣例，但今年大會再表示，活動是據澳洲政府外交貿易部（DFAT）的命名規則，台灣為「經濟體」，因此無法在官網上呈現「國旗」。
艾和昌說，團隊跟大會溝通數月，駐澳洲墨爾本的台北經濟文化辦事處長呂明澤正式行文南澳賽車運動委員會主席，表達我國捍衛國家尊嚴及國旗的立場，希望能與其他國家一樣，在官網及比賽活動場合呈現旗號。
日前阿波羅太陽能9號在在達爾文市Hidden Valley賽車場內工作房進行最後整備，不少輕僑胞特來支持，艾和昌說，此次比賽雖受政治干擾，但募款尚未達標，仍需各界協助，共同培育台灣學子，讓世界看見台灣。
艾和昌表示，今年團隊將阿波羅九號太陽能車（Apollo IX）改款，車頭保留阿波羅太陽能車內置擴散器特色，也延伸前懸架30公分，更接近多數上市車款。
