快訊

不斷更新／823罷免併公投即時開票！藍委7仙過海安全下莊 重啟核三同意票破430萬

談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」

評／綠軍大敗！32比0到0比32 賴卓柯3巨頭生平最恥辱之戰

聽新聞
0:00 / 0:00

紀念823砲戰67周年 高雄樹德家商獻手作麵包慰勞國軍

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
樹德家商烘焙科師生手作麵包送暖官兵。圖／樹德家商提供
樹德家商烘焙科師生手作麵包送暖官兵。圖／樹德家商提供

今天適逢823砲戰67周年，高雄樹德家商發起為第一線國軍加油敬軍活動，烘焙科師生手作麵包親送到陸軍裝甲564旅砲兵營，象徵向1958年砲戰中浴血奮戰的國軍致敬，也為現役官兵加油打氣。

活動由樹德教官陳主衛帶領，學生暑假期間返校趕製麵包與糕點送到砲兵營，在823這天傳遞青年世代對國軍的支持與敬意。

564旅官兵熱情接待並安排學生體驗模擬射擊，講解砲兵任務特性與M109自走砲性能，學生在專業指導下親身感受震撼操演場景，不少人直呼難忘，對國軍的辛勞有了更深體會。

烘焙科學生劉韋靖說，製作麵包過程中，腦海不斷浮現當年國軍在戰火中付出，如今親眼看到雄壯砲兵陣容，更加體認到國防的重要。

後勤組長王雪妃上士表示，麵包香甜Q軟，吃得到滿滿心意，有青年學子的支持，是官兵持續奮鬥的力量，師生送來溫暖心意，正值部隊備戰年度重砲操演之際，這份鼓勵提振士氣，更讓官兵感受到青年學子支持，是持續奮戰力量。

樹德家商指出，過去硝煙記憶仍提醒世人國軍守護的重要，能有今天67年的和平安定，是因為國軍堅守崗位，今年透過師生創意麵包慰勞行動，以行動傳遞對國軍的敬意，也象徵砲火不再、愛心延續，展現軍民一家、共同守護台灣的決心。

樹德家商烘焙科師生親送麵包到營區慰勞國軍。圖／樹德家商提供
樹德家商烘焙科師生親送麵包到營區慰勞國軍。圖／樹德家商提供
樹德家商烘焙科師生親送麵包到營區慰勞國軍。圖／樹德家商提供
樹德家商烘焙科師生親送麵包到營區慰勞國軍。圖／樹德家商提供
樹德家商烘焙科師生手作麵包慰勞國軍。圖／樹德家商提供
樹德家商烘焙科師生手作麵包慰勞國軍。圖／樹德家商提供

國軍 麵包 青年 陸軍 烘焙

延伸閱讀

梁修身孫子不知他是導演 痛批梁赫群：沒對我歌功頌德

少了5塊錢！日男童買麵包錢不夠 見店員當場丟進垃圾桶嚇哭

麵包控不能錯過的4家東京麵包名店！人氣烘焙咖啡廳、舊銀行建築改建特色麵包店，還有.....

排隊買麵包遭OL插隊 女出聲提醒被無視...因1舉動被激怒

相關新聞

東方設計大學退場 高科大接手校地2026年掛牌啟用

少子化浪潮衝擊下，東方設計大學去年退場後，校地由高雄科技大學接手，高科大規畫東方校區轉型為結合學術、產業與公共服務的多功...

紀念823砲戰67周年 高雄樹德家商獻手作麵包慰勞國軍

今天適逢823砲戰67周年，高雄樹德家商發起為第一線國軍加油敬軍活動，烘焙科師生手作麵包親送到陸軍裝甲564旅砲兵營，象...

學界響應災後復原 正修科大挺進台南後壁修繕助重建家園

丹娜絲颱風與728豪雨重創雲嘉南，造成大規模淹水，災後復建刻不容緩。行政院成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」救災，教育部也...

中市教育局攜手嶺東科大開專班 跨校產學合作培育人才

為強化技職教育，台中市教育局與嶺東科技大學舉辦「青秀台中跨校式人才培育專班」，課程由教育局全額補助，除跨校合作設計，並依...

半導體學習熱 日籍學生參訪後喊：我要來台灣念書

國內半導體大廠為搶進國際半導體人才，去年與雲林科技大學簽約合作為期5年的「半導體人才培育計畫」，雲科大為拚招生，今年暑假...

讀技高擁14張證照 他首創不塌軟「法式龍鬚糖」躍上國宴

技專校院招生專業化總辦公室今天表示，新銳甜點師顏志全自幼對烘焙感興趣，進而選讀技職勇敢追夢，其將廟口古早味點心龍鬚糖，於...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。