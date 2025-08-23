紀念823砲戰67周年 高雄樹德家商獻手作麵包慰勞國軍
今天適逢823砲戰67周年，高雄樹德家商發起為第一線國軍加油敬軍活動，烘焙科師生手作麵包親送到陸軍裝甲564旅砲兵營，象徵向1958年砲戰中浴血奮戰的國軍致敬，也為現役官兵加油打氣。
活動由樹德教官陳主衛帶領，學生暑假期間返校趕製麵包與糕點送到砲兵營，在823這天傳遞青年世代對國軍的支持與敬意。
564旅官兵熱情接待並安排學生體驗模擬射擊，講解砲兵任務特性與M109自走砲性能，學生在專業指導下親身感受震撼操演場景，不少人直呼難忘，對國軍的辛勞有了更深體會。
烘焙科學生劉韋靖說，製作麵包過程中，腦海不斷浮現當年國軍在戰火中付出，如今親眼看到雄壯砲兵陣容，更加體認到國防的重要。
後勤組長王雪妃上士表示，麵包香甜Q軟，吃得到滿滿心意，有青年學子的支持，是官兵持續奮鬥的力量，師生送來溫暖心意，正值部隊備戰年度重砲操演之際，這份鼓勵提振士氣，更讓官兵感受到青年學子支持，是持續奮戰力量。
樹德家商指出，過去硝煙記憶仍提醒世人國軍守護的重要，能有今天67年的和平安定，是因為國軍堅守崗位，今年透過師生創意麵包慰勞行動，以行動傳遞對國軍的敬意，也象徵砲火不再、愛心延續，展現軍民一家、共同守護台灣的決心。
