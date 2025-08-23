快訊

東方設計大學退場 高科大接手校地2026年掛牌啟用

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
少子化浪潮衝擊下，東方設計大學去年退場後，校地高雄科技大學接手，高科大規畫東方校區轉型為結合學術、產業與公共服務的多功能基地，預計2026年初正式掛牌啟用。

東方設計大學位於高雄湖內，鄰近本洲工業區、路竹科學園區，高科大評估與南部產業密切互動及高捷延伸提供完善的南北交通網路，向教育部申請接管東方校地，鏈結地理位置與產業連結優勢，規畫「高科大產學合作園區」成為第6個校區。

高科大初步規畫，東方校區將成立多個重點研究中心，包括類產線中心、IC 佈局培訓與認證中心、前瞻 CoWoS 研發中心、智慧計算與安全研究中心、智慧醫療服務驗證中心，以及人工智慧產業化應用研究中心，呼應半導體、智慧醫療與 AI 等新興產業發展需求。

此外還將設立國際學院引進外籍生，同步打造華語學習中心及國際生宿舍，部分空間作為公共服務據點，可設置國家考試場地，承辦考選部國家考試及勞動部技能檢定，更可提供區域人才培訓及就業輔導，成為南部少見「全功能人才培育場域」。

高科大強調，隨著國際學院、研究中心與人才培訓與產學合作平台啟動，期待縮短學界與產業距離，並導入前瞻科技與創新量能。2026年掛牌後，承接教學與研究需求，成為南部產業創新與國際化的關鍵樞紐，這不僅是學校擴展需求而已，更是培育國際人才、吸引南漂與返鄉青年重要基礎。

教育界認為，這樣定位兼顧教育、產業與公共服務，讓退場校地真正實現「活化再生」，東方校區轉型不只是解決退場後的空間問題，更是對南部教育資源與產業發展的長遠投資。

