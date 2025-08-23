學界響應災後復原 正修科大挺進台南後壁修繕助重建家園

丹娜絲颱風與728豪雨重創雲嘉南，造成大規模淹水，災後復建刻不容緩。行政院成立「雲嘉南災後復原前進指揮所」救災，教育部也同步啟動協調機制，邀大專校院媒合具修繕能力專業工班進駐災區，加速重建腳步，高雄正修科技大學率先響應，昨日與台南後壁區3受災戶簽署修繕合約，助災民重拾安定生活。

正修科技大學土木與空間資訊系與營建科技中心合組修繕團隊，8月9日起赴台南後壁區災勘災、丈量，並評估受災住戶的修繕需求，目前已完成34戶勘查與工班媒合。

土木系與營建科技中心主任王心怡指出，昨日團隊配合區公所展開首批住戶媒合作業，順利完成3戶災後修繕合約簽署，簽約儀式由後壁區公所主秘曾昱仁及教育部代表共同見證，象徵災後家園復原工作從紙上規畫走向具體行動。

王心怡表示，正修科大師生結合專業所學，第一時間投入地方重建，將持續追蹤修繕進度，確保受災家庭能盡快恢復安居，她說能將專業落實在災區需要地方，是技職教育最核心價值。

校長龔瑞璋強調，災害發生後，技職大學應發揮所長展現社會責任，協助災民早日重拾安定生活，是技職大學義不容辭的責任，未來學校將串聯更多產學合作資源，配合教育部及地方政府規畫，協助更多受災家庭完成修繕，讓災區居民感受到實質支持與溫暖。

教育部表示，這次災後復建需要各方力量共同投入，正修科大的積極參與展現技職專業在防災、減災上的貢獻，也凸顯學界與地方合作的重要性，透過大專校院與專業工班的合作模式，讓家園復原進度加快，災民能早日返回安定生活。 丹娜絲颱風與728豪雨重創雲嘉南，高雄正修科技大學挺進災區協助重建家園。圖／正修科大提供 高雄正修科技大學與台南後壁區完成3戶修繕合約，協助災民重建家園。圖／正修科大提供 丹娜絲颱風與728豪雨重創雲嘉南，高雄正修科技大學挺進災區協助重建家園。圖／正修科大提供 正修科技大學昨日在台南後壁區公所完成3戶修繕合約，協助災民重建家園。圖／正修科大提供 高雄正修科技大學與台南後壁區完成3戶修繕合約，協助災民重建家園。圖／正修科大提供

