中市教育局攜手嶺東科大開專班 跨校產學合作培育人才
為強化技職教育，台中市教育局與嶺東科技大學舉辦「青秀台中跨校式人才培育專班」，課程由教育局全額補助，除跨校合作設計，並依產業需求滾動調整課程內容，協助學生掌握產業趨勢與實務技能，與產業接軌。
嶺東科大校長陳仁龍表示，專班設計緊扣時尚產業、智慧製造與跨境電商趨勢，並邀請具實務經驗的師資，讓學生能在高中時期提前接觸職場。
陳仁龍說，專班採用「5+4」創新架構，有別於教育部傳統模式，是全台少見的整合型人才培育方案。嶺東科大未來將持續與政府及產業界合作，推動產學鏈結，期許學員能在職涯中找到熱情與定位。
專班課程教育局全額補助，涵蓋「低碳智慧製造整合應用」、「新世代時尚產業管理」及「跨境電商與智能行銷」三大專班。學生分享說，透過跨境電商課程學會使用 GPT 進行數據分析與影片行銷，並製作品牌貼圖，讓他更有信心迎接未來挑戰。
產學合作的全聯店經理張明珣表示，已有5位嶺東畢業生晉升店經理或區經理，充分展現課程成效。葆栗有限公司負責人王佑文也肯定，學員已能靈活應用 AI 技術於行銷與數據分析，展現強大職場實力。
