半導體學習熱 日籍學生參訪後喊：我要來台灣念書

國內半導體大廠為搶進國際半導體人才，去年與雲林科技大學簽約合作為期5年的「半導體人才培育計畫」，雲科大為拚招生，今年暑假舉辦兩場夏令營，向日本高中生與高專生招手來台參訪，多位日本學生參訪後已決定申請來台就讀，校方表示，今年11月將開放申請，預料日籍生來台就讀半導體專業會一年比一年熱絡。

雲科大去年7月與半導體大廠簽訂5年人才培育合作計畫，方案有0+4即針對日本高中畢業生來雲科大就讀四年大學；2+2是針對高專、五專或短大生，來台灣銜接大三、大四，再加兩年研究所，由學校補助4年學費、業界提供每月新台幣1萬元生活雜費，去年已有首位日籍學生真下彩音來台就學。

為讓日本學生對台灣半導體產業發展有更深刻認識，進而來台就學，雲科大今年暑假針對日本高中、高專生各舉辦一場夏令營，讓日本高中生與高專生來台參訪校園與企業實地場域，學生只要自付機票，其餘學校落地招待，報名踴躍，兩梯次個有逾30名師生報名。

高中場已於上月舉辦，有多名學生留下聯絡方式，計畫來台就讀，高專場營隊今到半導體企業實地參觀，昨天則在雲科大的無塵實驗室參觀，多位高專生雖在日本就讀半導體相關科系，卻是首次進入無塵室，非常好奇，有學生說，能夠親眼看到實際過程，是非常珍貴的體驗。

也有學生已決定申請來台就讀，盼未來能夠成為國際之間的橋梁，發揮積極的作用。來自日本愛媛縣的高專五年級學生岡本凜說，台灣在半導體業界很活躍，她在日本搜集很多情報，略有耳聞台積電的薪資很高，希望把握機會從事相關行業，這幾天上課雖然有些壓力，但會努力好好學習，不排斥來台就讀半導體專班及就業。

此次營隊有多位日本教授來台參訪，新居浜工業高專教授袖美樹子說，看到學生們積極提問的樣子，她覺得大家確實獲得了很深的學習收穫；函館工業高專教授泊功說，這次來台上課很多學生都留下深刻印象；沖繩工業高專將與雲科大簽署MOU合作，教授谷藤正一也來台參訪，為日本學生了解在台學習狀況。

越來越多日籍生來台就讀，雲科大機械系主任施國亮抱持正面看待，他表示，這幾天看到日本學生有很多創意、熱情，彼此很願意串連、連接一起來台讀書，外籍生的表現比本地生更積極，能有效刺激本地生，「再不努力會被追過去」。

副校長巫銘昌表示,今年9月已有19名日本高中生來台隨班附讀,11月將開放申請明年就學;國際事務長葉惠菁鼓勵日本學生把握機會申請,她認為越來越多日本學生有意來台學習半導體科技,相信會越來越競爭。

