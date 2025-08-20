快訊

「仙塔律師」助靈骨塔詐騙主嫌傳話銷贓金飾、豪車 今遭起訴求刑1年

陳曉與「神鵰」郭芙瘋傳領證 毛曉彤工作室聲明出爐

新生表格要填政治、宗教立場惹議 大理高中：要求老師回收、銷毀

聽新聞
0:00 / 0:00

讀技高擁14張證照 他首創不塌軟「法式龍鬚糖」躍上國宴

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
顏志全曾榮獲義大利大賽拉糖冠軍。圖／技專校院招生專業化總辦公室提供
顏志全曾榮獲義大利大賽拉糖冠軍。圖／技專校院招生專業化總辦公室提供

技專校院招生專業化總辦公室今天表示，新銳甜點師顏志全自幼對烘焙感興趣，進而選讀技職勇敢追夢，其將廟口古早味點心龍鬚糖，於台灣首創不會塌軟的「法式龍鬚糖」，去年更躍上總統就職國宴迎賓禮，驚艷四座。

技專校院招生專業化總辦公室陳素芬執行長表示，技職教育提供充分的設備訓練和問題導向學習，選定方向，提早與產業接觸，可在專業發展上有更亮眼成績。

31歲的顏志全創辦強尼甜點工藝，早早立定目標要讀技高、上國立高雄餐旅大學、出國比賽，大學畢業後要當主廚。顏志全技高三年化身「練習狂人」與「證照達人」，在家中烘焙各式甜點練習讓親友試吃，父親因此找了不少朋友來家中泡茶。經努力不懈，顏志全技高階段就考取14張證照與烘焙乙級證照，並獲得高雄廚藝競賽銅牌，透過繁星推薦進入第一志願。

顏志全說，技職讓自己早早確立人生志向，「做自己想做的事」，因在技高階段已拿到多張證照，進入大學後有更多時間準備比賽，先後在國內外大賽取得多項大獎，更拿下義大利SIGEP青年西點世界拉糖冠軍，畢業後也出國就業，開拓視野。在第一次創業失敗後，因緣際會下發現小時候吃的龍鬚糖逐漸式微，才決定投身龍鬚糖研究與技藝保存。

然而，拜師過程不順，顏志全改透過視訊向中國大陸的師傅請教，再憑藉拉糖技術結合法式餡料，終於研發出全台第一個不會塌軟的「法式龍鬚糖」，並返回老家台南柳營創業，成為台南知名伴手禮以及總統就職國宴禮。

顏志全坦言，「創業的前兩年很苦。」產品雖好但不懂行銷，營業收入不理想。但技職體系訓練的不怕苦、跨領域學習，讓自己不甘心失敗，學習管理行銷、短影音拍攝，讓生意步上軌道。

顏志全也以自身經歷勉勵學弟妹，技職教育讓他體驗豐富多元的人生。勉勵喜歡動手實作的學生，勇敢擁抱技職體系，把「興趣」昇華成「志業」，開創屬於自己的專業。

甜點 烘焙 創業

延伸閱讀

新北「AI社群之夜」28日登場 邀民眾近距離與機器人互動

桃園遊戲場業者違規4年罰不怕 審計處點名檢討

制度3漏洞！這縣市幼兒園廚工薪水悽慘 暑假起月薪終於破3萬

從水電工之子到AI博士 他持12張技術士證照獲頒技職之光

相關新聞

讀技高擁14張證照 他首創不塌軟「法式龍鬚糖」躍上國宴

技專校院招生專業化總辦公室今天表示，新銳甜點師顏志全自幼對烘焙感興趣，進而選讀技職勇敢追夢，其將廟口古早味點心龍鬚糖，於...

半導體人才荒 高科大培育基地預估年增千名工程師

台灣半導體產業全球領先，台積電、聯電、世界先進、力積電4大業者在全球市占率近75%，卻面臨嚴峻的人才缺口。業界估算，每年...

新竹第一所縣立高職自強高工動工 預計115學年招生

新竹第一所縣立高職自強工業高級中學昨天動工興建，學校請到台北市大直高中校長林湧順擔任籌備主任，未來專注培養電子、資訊與化...

用技術撫慰弱勢朋友身心 崇仁醫護專校攜手啟智協會做公益　

「技職教育不只在教室裡，更能在真實的社會場域中發光發熱」，嘉義崇仁醫護管理專科學校美容保健科攜手嘉義市啟智協會，暑假舉辦...

勞動部桃竹苗分署攜手龍華科大 引導學生參訪認識產業

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今年推動「114年度賈桃樂青年企業實習推動計畫」，協助青年學子在踏入職場前，更深入了解企業職...

15國青年於北科大模擬國際談判 APEC課程首獲官方支持

教育部指導國立台北科技大學APEC教育創新發展中心，日前舉辦「2025 APEC青年培訓課程暨模擬會議」，吸引來自15個...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。