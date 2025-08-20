讀技高擁14張證照 他首創不塌軟「法式龍鬚糖」躍上國宴

技專校院招生專業化總辦公室今天表示，新銳甜點師顏志全自幼對烘焙感興趣，進而選讀技職勇敢追夢，其將廟口古早味點心龍鬚糖，於台灣首創不會塌軟的「法式龍鬚糖」，去年更躍上總統就職國宴迎賓禮，驚艷四座。

技專校院招生專業化總辦公室陳素芬執行長表示，技職教育提供充分的設備訓練和問題導向學習，選定方向，提早與產業接觸，可在專業發展上有更亮眼成績。

31歲的顏志全創辦強尼甜點工藝，早早立定目標要讀技高、上國立高雄餐旅大學、出國比賽，大學畢業後要當主廚。顏志全技高三年化身「練習狂人」與「證照達人」，在家中烘焙各式甜點練習讓親友試吃，父親因此找了不少朋友來家中泡茶。經努力不懈，顏志全技高階段就考取14張證照與烘焙乙級證照，並獲得高雄廚藝競賽銅牌，透過繁星推薦進入第一志願。

顏志全說，技職讓自己早早確立人生志向，「做自己想做的事」，因在技高階段已拿到多張證照，進入大學後有更多時間準備比賽，先後在國內外大賽取得多項大獎，更拿下義大利SIGEP青年西點世界拉糖冠軍，畢業後也出國就業，開拓視野。在第一次創業失敗後，因緣際會下發現小時候吃的龍鬚糖逐漸式微，才決定投身龍鬚糖研究與技藝保存。

然而，拜師過程不順，顏志全改透過視訊向中國大陸的師傅請教，再憑藉拉糖技術結合法式餡料，終於研發出全台第一個不會塌軟的「法式龍鬚糖」，並返回老家台南柳營創業，成為台南知名伴手禮以及總統就職國宴禮。

顏志全坦言，「創業的前兩年很苦。」產品雖好但不懂行銷，營業收入不理想。但技職體系訓練的不怕苦、跨領域學習，讓自己不甘心失敗，學習管理行銷、短影音拍攝，讓生意步上軌道。

顏志全也以自身經歷勉勵學弟妹，技職教育讓他體驗豐富多元的人生。勉勵喜歡動手實作的學生，勇敢擁抱技職體系，把「興趣」昇華成「志業」，開創屬於自己的專業。

