弘光師生自製桌遊 銀髮族歡笑中學會護耳秘訣

弘光科技大學語言治療與聽力學系師生針對高齡者量身打造，設計一套「聽力保健桌遊」並帶進社區，藉遊戲化體驗推廣聽覺健康知識，讓長輩在輕鬆互動中學會照顧耳朵與聽覺健康。

弘光科技大學今天發布新聞稿，語聽系主任鄭湘君表示，桌遊計畫由助理教授黃慧琪指導學生團隊，歷經多次討論、設計、試玩與調整，完成一套結合是非題、選擇題與知識補充卡的互動桌遊。

內容涵蓋聽力損失認知、助聽器迷思破解、日常護耳技巧等重點知識，再搭配聽力篩檢與護耳保健操，組成一套完整的社區健康活動。

學生們帶著這套自製遊戲走進台中市龍井區新東社區，陪伴長輩一起動腦、動手、動起來，在笑聲與溫馨互動中，傳遞正確的聽力保健觀念。

黃慧琪指出，經歷兩次活動後，參與長輩在知識問卷測驗平均分數明顯進步，特別是原先對聽力議題較不熟悉的長者，進步幅度更大。許多長輩也在遊戲中主動提問、分享自身經驗，不僅提升聽覺保健意識，也促進心理支持與社交參與。

參與學生說，能把課堂上學到的知識帶進社區，化為實際幫助，是一件既感動又有成就感的事。一場衛教行動，不只是知識的傳遞，更是溫度的交流。未來他們期望持續將這套桌遊推廣到更多社區與長照機構，讓更多長輩在歡笑中獲得健康。

