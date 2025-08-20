弘光師生自製桌遊 銀髮族歡笑中學會護耳秘訣
弘光科技大學語言治療與聽力學系師生針對高齡者量身打造，設計一套「聽力保健桌遊」並帶進社區，藉遊戲化體驗推廣聽覺健康知識，讓長輩在輕鬆互動中學會照顧耳朵與聽覺健康。
弘光科技大學今天發布新聞稿，語聽系主任鄭湘君表示，桌遊計畫由助理教授黃慧琪指導學生團隊，歷經多次討論、設計、試玩與調整，完成一套結合是非題、選擇題與知識補充卡的互動桌遊。
內容涵蓋聽力損失認知、助聽器迷思破解、日常護耳技巧等重點知識，再搭配聽力篩檢與護耳保健操，組成一套完整的社區健康活動。
學生們帶著這套自製遊戲走進台中市龍井區新東社區，陪伴長輩一起動腦、動手、動起來，在笑聲與溫馨互動中，傳遞正確的聽力保健觀念。
黃慧琪指出，經歷兩次活動後，參與長輩在知識問卷測驗平均分數明顯進步，特別是原先對聽力議題較不熟悉的長者，進步幅度更大。許多長輩也在遊戲中主動提問、分享自身經驗，不僅提升聽覺保健意識，也促進心理支持與社交參與。
參與學生說，能把課堂上學到的知識帶進社區，化為實際幫助，是一件既感動又有成就感的事。一場衛教行動，不只是知識的傳遞，更是溫度的交流。未來他們期望持續將這套桌遊推廣到更多社區與長照機構，讓更多長輩在歡笑中獲得健康。
【文教熱話題】
▪「你會用GPT做報告嗎」生成式AI闖入校園：大學生使用習慣調查
▪私立大學「程度差不多」排名有意義嗎？網點8老牌名校：看科系
▪北市幼兒園爆虐童 家長控：孩子遭綁雙手、逼吞食還塞進櫃子裡
▪繁星錄取被取消...台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄
▪9個月沒放假勤動筆不空想 她考一次就拚上國營事業死亡之組
▪青鳥發文「幫台大反核」惹怒同校生 開嗆小丑：憑什麼代表我
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言