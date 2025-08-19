半導體人才荒 高科大培育基地預估年增千名工程師

快訊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
「半導體製程設備技術人才培育基地」今在高科大楠梓校區啟用。圖／高科大提供
「半導體製程設備技術人才培育基地」今在高科大楠梓校區啟用。圖／高科大提供

台灣半導體產業全球領先，台積電、聯電、世界先進、力積電4大業者在全球市占率近75%，卻面臨嚴峻的人才缺口。業界估算，每年需新增至少1.4萬名專業人力，從研發到產線工程師都供不應求。

為回應急迫需求，高雄科技大學「半導體製程設備技術人才培育基地」今在楠梓校區啟用，結合產官學能量，每年培訓逾千名學生，直接補充產線即戰力。教育部技職司長楊玉惠出席致詞表示，隨著半導體南遷，高雄、台南已成為S廊道核心，「人才培育就是關鍵戰場」。

此次基地由教育部支持建置，並獲產業鏈力挺，包含聯電、漢鐘精機、天虹科技、高敦科技捐贈設備；聯電、華邦、日月光、華泰、晶元光電、國巨等企業派出業師授課，甚至與台積電、聯電、日月光等大廠共同開設專班，確保人才來源穩定。

高科大校長楊慶煜指出，基地設計四大模組，包括設備基礎技能、儀控系統、真空系統與製程實務，強調動手操作，讓學生在校就能熟悉產線技術，畢業即上手。他強調，未來清華、陽明交大南下設點，高科大也將開放基地資源，推動跨校合作。

不只大專院校，基地也規畫與台南、高雄、屏東教育局合作，辦理國高中職教師研習，讓理工科教師接觸最新產業現況，回到課堂引導學生，基地同時將開放高中職參訪，讓青年學子更早認識半導體產業。除人才培養，基地亦能提供企業新製程、新材料測試，協助產品開發，兼具產學研平台功能。

楊慶煜表示，半導體是台灣護國神山，唯有人才持續供應，優勢才能延續，將與政府、產業攜手培養具專業與責任感工程師，為國家競爭力再添助力。

在產能持續擴張、人才需求孔急之際，這座培育基地的成立象徵南部半導體S廊道再添戰力，讓台灣在全球晶片競爭中，持續站穩領先地位。

教育部技職司長楊玉惠認為人才培育就是半導體關鍵戰場。圖／高科大提供
教育部技職司長楊玉惠認為人才培育就是半導體關鍵戰場。圖／高科大提供
由左至右為高科大校長楊慶煜、教育部技職司長楊玉惠、半導體大廠聯華電子執行廠長莊裕智、高科大半導體系主任楊奇達。圖／高科大提供
由左至右為高科大校長楊慶煜、教育部技職司長楊玉惠、半導體大廠聯華電子執行廠長莊裕智、高科大半導體系主任楊奇達。圖／高科大提供
半導體大廠聯電捐贈高科大一座市值逾億元ASML微影區曝光機核心設備，左為高科大校長楊慶煜、右為聯電執行廠長莊裕智。圖／高科大提供
半導體大廠聯電捐贈高科大一座市值逾億元ASML微影區曝光機核心設備，左為高科大校長楊慶煜、右為聯電執行廠長莊裕智。圖／高科大提供
聯電捐贈給高科大「半導體製程設備技術人才培育基地」的艾司摩爾(ASML)曝光機核心系統。左起為高科大半導體系主任楊奇達、高科大校長楊慶煜、教育部技職司長楊玉惠、聯電執行廠長莊裕智、高科大電資學院院長李財福。圖／高科大提供
聯電捐贈給高科大「半導體製程設備技術人才培育基地」的艾司摩爾(ASML)曝光機核心系統。左起為高科大半導體系主任楊奇達、高科大校長楊慶煜、教育部技職司長楊玉惠、聯電執行廠長莊裕智、高科大電資學院院長李財福。圖／高科大提供

教師 半導體 台積電

相關新聞

