半導體人才荒 高科大培育基地預估年增千名工程師
台灣半導體產業全球領先，台積電、聯電、世界先進、力積電4大業者在全球市占率近75%，卻面臨嚴峻的人才缺口。業界估算，每年需新增至少1.4萬名專業人力，從研發到產線工程師都供不應求。
為回應急迫需求，高雄科技大學「半導體製程設備技術人才培育基地」今在楠梓校區啟用，結合產官學能量，每年培訓逾千名學生，直接補充產線即戰力。教育部技職司長楊玉惠出席致詞表示，隨著半導體南遷，高雄、台南已成為S廊道核心，「人才培育就是關鍵戰場」。
此次基地由教育部支持建置，並獲產業鏈力挺，包含聯電、漢鐘精機、天虹科技、高敦科技捐贈設備；聯電、華邦、日月光、華泰、晶元光電、國巨等企業派出業師授課，甚至與台積電、聯電、日月光等大廠共同開設專班，確保人才來源穩定。
高科大校長楊慶煜指出，基地設計四大模組，包括設備基礎技能、儀控系統、真空系統與製程實務，強調動手操作，讓學生在校就能熟悉產線技術，畢業即上手。他強調，未來清華、陽明交大南下設點，高科大也將開放基地資源，推動跨校合作。
不只大專院校，基地也規畫與台南、高雄、屏東教育局合作，辦理國高中職教師研習，讓理工科教師接觸最新產業現況，回到課堂引導學生，基地同時將開放高中職參訪，讓青年學子更早認識半導體產業。除人才培養，基地亦能提供企業新製程、新材料測試，協助產品開發，兼具產學研平台功能。
楊慶煜表示，半導體是台灣護國神山，唯有人才持續供應，優勢才能延續，將與政府、產業攜手培養具專業與責任感工程師，為國家競爭力再添助力。
在產能持續擴張、人才需求孔急之際，這座培育基地的成立象徵南部半導體S廊道再添戰力，讓台灣在全球晶片競爭中，持續站穩領先地位。
▪「你會用GPT做報告嗎」生成式AI闖入校園：大學生使用習慣調查
▪私立大學「程度差不多」排名有意義嗎？網點8老牌名校：看科系
▪北市幼兒園爆虐童 家長控：孩子遭綁雙手、逼吞食還塞進櫃子裡
▪繁星錄取被取消...台中女學霸9天考回台大醫 校友誇創百年紀錄
▪9個月沒放假勤動筆不空想 她考一次就拚上國營事業死亡之組
▪青鳥發文「幫台大反核」惹怒同校生 開嗆小丑：憑什麼代表我
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言