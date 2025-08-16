聽新聞
新竹第一所縣立高職自強高工動工 預計115學年招生

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣立自強工業高級中等學校昨動土興建，預計115學年度招生。圖／新竹縣政府提供
新竹第一所縣立高職自強工業高級中學昨天動工興建，學校請到台北市大直高中校長林湧順擔任籌備主任，未來專注培養電子、資訊與化工人才，銜接在地半導體ICT產業，預計115學年對外招生。

自強高工是新竹縣因應116學年高中就學需求所提出的五大方案之一，學校坐落在竹東鎮，由自強國中改制而成，除既有校舍，昨天也動工新建地上5層、總面積4200平方公尺的教學大樓，設備包括5間普通教室、8間實習工廠與4間行政辦公室，預計115學年招收5到6班學生。未來，學校也計畫新建化工實驗大樓與實驗工廠，加蓋勤學樓樓層，擴充使用空間。

縣長楊文科表示，竹東鄰近工研院與竹科，科技能量豐沛，學校的成立將讓大新竹的孩子接受高品質技職教育，與產業接軌。學校以「智慧工業、活力自強（Empowering Technical Education for Tomorrow）」為願景，期望培育兼具專業技能、跨域能力、國際競爭力與社會責任感的新世代人才。

教育局長楊郡慈表示，高職教育對地方產業與人才培育至關重要，自強高工將以務實致用的課程設計，培養能回應產業需求的專業人才，並深化與大專院校、業界合作，導入AI數位教學與國際交流，提升學生的競爭力。

新竹縣立自強工業高級中等學校昨動土興建，預計115學年招收第一屆學生。模擬圖／新竹縣政府提供
新竹縣立自強工業高級中等學校昨動土興建，預計115學年招收第一屆學生。模擬圖／新竹縣政府提供
AI 新竹 半導體

