勞動部桃竹苗分署攜手龍華科大 引導學生參訪認識產業

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署今年推動「114年度賈桃樂青年企業實習推動計畫」，協助青年學子在踏入職場前，更深入了解企業職務運作，近日攜手龍華科技大學及兆利科技工業，辦理企業職場參訪活動，帶領學生深入智慧機械產業，實地了解企業運作、職務內容與實際工作流程。

龍華科大校長葛自祥指出，學校秉持「務實致用」核心價值，是全國唯一擁有3座教育部億元級實作基地及半導體教育訓練特色場域及專業師資的私立科大，並與業界知名大廠進行產學合作計畫。

為達產學無縫接軌的目標，龍華科大透過相關領域指標和關鍵企業合作，依據企業人才需求，共同規劃「客製化」課程，期望藉由這次與桃竹苗分署合作辦理職場參訪活動的資源，協助學生提前熟悉職場環境與倫理規範，並加深對智慧機械產業的了解，後續也將安排企業實習媒合及面試機會。

參與活動的林同學表示，透過此次參訪讓他能夠提前熟悉職場環境，並了解職務內容，也對即將展開的實習生活有了初步認識，大大降低不安與焦慮感，期盼能夠為未來職涯做好充分準備。

桃竹苗分署長賴家仁則表示，勞動部自前年起推動「投資青年就業方案第二期」，整合教育部等11個部會資源，4年內投入約160億元，全力支持青年就業與產學接軌，透過本計畫引導青年認識重點產業；下半年計畫將於9月至10月與桃竹苗轄區學校，共同辦理重點產業主題式職能講座，包含AI人工智慧、航太光電產業講座、以及校園徵才特別活動，鼓勵15至29歲青年共同參與計畫。

