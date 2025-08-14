快訊

雲林逆倫慘劇！啃老孫子逼93歲阿嬤跪遺照 亂棍打踹當胸刺2刀斃命

獨／道明寺探望杉菜！言承旭現身大S長眠地 賈永婕揭具俊曄暖舉

全球唯一原爆受害國的矛盾情結：核武是日本永遠禁忌？

15國青年於北科大模擬國際談判 APEC課程首獲官方支持

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
日前舉辦「2025 APEC青年培訓課程暨模擬會議」，吸引來自15個APEC經濟體共60名青年代表參與。圖／北科大提供
日前舉辦「2025 APEC青年培訓課程暨模擬會議」，吸引來自15個APEC經濟體共60名青年代表參與。圖／北科大提供

教育部指導國立台北科技大學APEC教育創新發展中心，日前舉辦「2025 APEC青年培訓課程暨模擬會議」，吸引來自15個APEC經濟體共60名青年代表參與，今年活動邁入第7屆，計畫更首度通過APEC會員審查、同時邀請到APEC人力資源發展工作小組（HRDWG）計畫主任來訪交流。

教育部國際及兩岸教育司司長李毓娟說，亞太地區正快速邁向數位轉型與永續發展，未來的世界將由具備全球視野、跨文化溝通力及政策思維的青年所領航。教育部推動國際教育，希望透過活動，協助青年累積參與區域合作與國際事務的實務經驗。

北科大副校長楊重光表示，北科大自2014年起積極參與APEC事務，推動區域交流與培育數位時代人才。今年活動首度獲得APEC官方正式支持，顯示國際社群對我國推動青年國際參與的肯定，也展現學校持續深化與APEC連結的具體成果。課程涵蓋實作導向的模擬訓練與交流，協助青年拓展視野，為未來投入國際合作打穩基礎。

課程首日，由教育部APEC國家資深幕僚計畫主持人、北科大應用英文系教授林彥良說明APEC及HRDWG的組織架構與功能，再由APEC秘書處執行主任Siti Harlena Harris介紹APEC優先議題，協助學員掌握亞太區域政策方向。隨後，教育部APEC國家資深幕僚、北科大應用英文系主任楊韻華分享多邊會議中的有效溝通技巧，解析APEC等國際場合的溝通文化與互動特性。

北科大也指出，課程次日舉辦「APEC模擬會議（Model APEC）」活動，由學員扮演APEC會議中的角色，並由各經濟體代表發表提案，尋求經濟體認可及連署，後由APEC秘書處執行主任Siti Harlena Harris、北科大應英系副教授洪媽益指導，並於模擬會議結束後，針對學員的提案內容及臨場表現進行總體評分，藉此活動讓學員實戰體驗國際會議的實務運作。

學員會後多表示，透過課程不僅對APEC及HRDWG組織有更深入的認識，也藉此強化了跨文化溝通的能力。對部分學員而言，則是首次出國參與國際活動，除了從各國代表身上學習到不同視角與政策提案方式，也透過課程與籌辦單位的互動，學習如何在多邊會議中有效表達、溝通與建立聯繫。

APEC 青年 北科大

延伸閱讀

減稅提案11版本大亂鬥 朝野立委將針對扣除額加碼、免稅額擴大等攻防

「親家」注音怎麼拼？醫貼教育部正確讀音 網困惑：ㄣ去哪了

教育部預告新增教師身心調適假 每學年可請3天

參與APEC婦女經濟論壇 政院：增性別政策影響力

相關新聞

15國青年於北科大模擬國際談判 APEC課程首獲官方支持

教育部指導國立台北科技大學APEC教育創新發展中心，日前舉辦「2025 APEC青年培訓課程暨模擬會議」，吸引來自15個...

校園新鮮事／「航海王」加持 東水輪機科年年滿招

少子化影響招生，屏東東港海事水產職業學校輪機科疫情過後卻年年滿招，逆勢成為當紅炸子雞，想讀還不一定進得來。主要因為畢業後...

四技二專聯合登記分發放榜　錄取率96.6%

114學年度四技二專日間部聯合登記分發入學招生，今天公告錄取榜單，一般生錄取1萬6119人，錄取率96.6%，和去年差異...

百年大校首位女校長領軍 張嘉惠掌虎尾農工

國立虎尾農工迎接百年新氣象，卸任校長李重毅服務滿八年，功成身退，交棒新任校長張嘉惠，是該校創校以來首位女性校長。

萬能科大林婕穎、羅翊展全國技能奪金 未畢業即獲全國名店網羅

私立萬能科技大學餐飲管理系學生林婕穎、羅翊展2人，在今年全國技能競賽勇奪2金，並分獲吳寶春麵包店、文華東方酒店提前網羅，...

高教工會批聖約翰科大協商放鴿子 違反誠信原則

高教工會今到勞動部召開記者會，並追加提起不當勞動行為，控訴聖約翰科大企圖違法強制資遣6位專任教師，又多次拖延與工會的團協...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。