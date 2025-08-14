15國青年於北科大模擬國際談判 APEC課程首獲官方支持

教育部指導國立台北科技大學APEC教育創新發展中心，日前舉辦「2025 APEC青年培訓課程暨模擬會議」，吸引來自15個APEC經濟體共60名青年代表參與，今年活動邁入第7屆，計畫更首度通過APEC會員審查、同時邀請到APEC人力資源發展工作小組（HRDWG）計畫主任來訪交流。

教育部國際及兩岸教育司司長李毓娟說，亞太地區正快速邁向數位轉型與永續發展，未來的世界將由具備全球視野、跨文化溝通力及政策思維的青年所領航。教育部推動國際教育，希望透過活動，協助青年累積參與區域合作與國際事務的實務經驗。

北科大副校長楊重光表示，北科大自2014年起積極參與APEC事務，推動區域交流與培育數位時代人才。今年活動首度獲得APEC官方正式支持，顯示國際社群對我國推動青年國際參與的肯定，也展現學校持續深化與APEC連結的具體成果。課程涵蓋實作導向的模擬訓練與交流，協助青年拓展視野，為未來投入國際合作打穩基礎。

課程首日，由教育部APEC國家資深幕僚計畫主持人、北科大應用英文系教授林彥良說明APEC及HRDWG的組織架構與功能，再由APEC秘書處執行主任Siti Harlena Harris介紹APEC優先議題，協助學員掌握亞太區域政策方向。隨後，教育部APEC國家資深幕僚、北科大應用英文系主任楊韻華分享多邊會議中的有效溝通技巧，解析APEC等國際場合的溝通文化與互動特性。

北科大也指出，課程次日舉辦「APEC模擬會議（Model APEC）」活動，由學員扮演APEC會議中的角色，並由各經濟體代表發表提案，尋求經濟體認可及連署，後由APEC秘書處執行主任Siti Harlena Harris、北科大應英系副教授洪媽益指導，並於模擬會議結束後，針對學員的提案內容及臨場表現進行總體評分，藉此活動讓學員實戰體驗國際會議的實務運作。

學員會後多表示，透過課程不僅對APEC及HRDWG組織有更深入的認識，也藉此強化了跨文化溝通的能力。對部分學員而言，則是首次出國參與國際活動，除了從各國代表身上學習到不同視角與政策提案方式，也透過課程與籌辦單位的互動，學習如何在多邊會議中有效表達、溝通與建立聯繫。

