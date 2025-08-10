校園新鮮事／「航海王」加持 東水輪機科年年滿招
少子化影響招生，屏東東港海事水產職業學校輪機科疫情過後卻年年滿招，逆勢成為當紅炸子雞，想讀還不一定進得來。主要因為畢業後跑船月薪10萬元起跳，吸引不少想改善家庭經濟的學子選讀。
東水輪機科迄今有54年歷史，教授船舶主輔機、機電整合等相關課程，並特別重視職場能力，畢業後可考機械加工、一般手工電銲、機器腳踏車修護、船員訓練等證照，出路多元。
疫情期間航運費用高漲，航運類股成飆股，東水輪機科也躍為熱門科系，年年招滿。輪機科主任蕭守進說，學生畢業出路佳，跑船月薪水就從10萬元起跳，做到輪機長薪水更上看35萬元到40多萬元，就算不跑船，也有交通船、拖吊船、遊艇、離岸風電工作船等工作可選或到大學繼續進修，「輪機背景很受歡迎」。
輪機科多為男生就讀，宋文玉是萬綠叢中一點紅，今年畢業後保送高科大輪機工程系。她對機械感興趣，未來想跑船或修教育學分當老師。高二許莉莉喜歡拆解東西探索，接受爸爸建議就讀輪機科，覺得實作課程很好玩。
蕭守進說，7、8年前航運景氣不好，輪機科乏人問津；現在學生進到相關職場，薪水可能都比校長高，不少經濟弱勢的學子未來從事航運相關職業，確能改善家計，目前東水輪機科有7、8成學生來自東港周邊鄉鎮。
